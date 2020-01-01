Укрзализныця запустит чат-бота для покупки билетов онлайн

Билеты можно будет купить через Viber и Telegram .

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Укразализныця создала бота для покупки билетов на поезда. Чат-бот запускается в сотрудничестве с Visa и технологическим партнером - компанией Middleware Inc. (США) на базе технологии Corezoid Hyperautomation Engine.

Самого бота представят на онлайн-трансляции в Facebook.

Напомним, ранее билеты онлайн можно было купить на официальном сайте Укрзализныци, а вокзалах заработали автоматы по печати интернет-билетов.