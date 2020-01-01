Цепная реакция домино из льдин: Эксперименты

Такой эффект домино вы точно не видели.

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В этом видео блогеры из Experiments KD решили сделать цепную реакцию из огромных льдин. Они нарезали лед в виде домино и разложили в одну линию, подтолкнув первый блок с помощью пушки из карбида, чтобы пошла цепная реакция. После того, как упадет последнее домино, нажмется кнопка и загорится огромный воздушный шар, наполненный газом пропаном.

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать самый черный цвет в мире.