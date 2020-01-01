Марсианские собаки будут исследовать пещеры

Ученые оснащают четвероногих роботов, имитирующих животных, искусственным интеллектом (ИИ) и набором сенсорного оборудования, чтобы помочь ботам автономно перемещаться по опасным местностям и подземным пещерам на Красной планете.

В презентации на ежегодном собрании Американского геофизического союза (AGU), проводившемся в этом году онлайн, исследователи из NASA/JPL- Caltech представили своих "марсианских собак", которые могут маневрировать так же, как колесные вездеходы, такие как Spirit, Opportunity, Curiosity и недавно запущенный Perseverance никогда не могли этого сделать. По словам ученых из AGU, маневренность и устойчивость новых роботов сочетаются с датчиками, которые позволяют им избегать препятствия, выбирать между несколькими путями и строить виртуальные карты туннелей и пещер для операторов на домашней базе.

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Традиционные марсоходы ограничиваются в основном плоскими поверхностями, но многие интересные с научной точки зрения районы Марса достижимы только на пересеченной местности или под поверхностью. Роботы-собаки хорошо подходят для таких задач - даже если они упадут, они смогут снова подняться.

"Падение не означает провал миссии", - заявили ученые во время презентации. "Используя алгоритмы восстановления, робот может самостоятельно выпрыгивать из множества ям".

Марсианский пес также будет примерно в 12 раз легче современных марсоходов и сможет путешествовать намного быстрее, достигая нормальной скорости ходьбы 5 км / ч во время испытаний. Для сравнения: марсоход Curiosity движется по поверхности Марса со скоростью около 0,14 км/ч, сообщили исследователи.

По данным NASA, на Марсе пещеры могут стать убежищем для будущих человеческих колоний, обеспечивая естественную защиту от смертельного ультрафиолетового излучения, экстремального холода и сильных пыльных бурь, которые могут длиться неделями и иногда достаточно велики, чтобы их можно было заметить в телескопы на Земле. Исследователи из AGU заявили, что пещеры могут также служить убежищем для свидетельств жизни из далекого прошлого Марса или даже служить домом для организмов. Роботы на ногах, которые могут ходить вокруг скал, опускаться в пещеры и выбирать путь, а также собирать измерения и строить карту того, что они "видят", могут предложить ученым новые возможности для обнаружения признаков жизни за пределами Земли.

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Автономная марсианская собака, получившая название "Au-Spot", представляет собой модифицированную версию Spot, четвероногого механического исследователя, созданного робототехнической компанией Boston Dynamics. Более 60 ученых и инженеров в команде Collaborative SubTerintage Autonomous Resilient Robots (CoSTAR) оснастили Au-Spot сетевыми датчиками и программным обеспечением, чтобы помочь ему безопасно и автономно сканировать, перемещаться и составлять карты окружающей среды.

Au-Spot обрабатывает входные данные от лидаров (дистанционного зондирования с использованием лазерных импульсов), визуальных, тепловых датчиков и датчиков движения для создания трехмерных карт. Mars Dog также использует ИИ, чтобы узнать, каких структур следует избегать, и идентифицировать объекты, которые могут представлять научный интерес, в то время как модуль связи позволяет роботу передавать данные на поверхность во время исследования под землей.

Члены команды CoSTAR тестируют Au-Spot на различных полосах препятствий, преодолевая трудности в туннелях и коридорах; вверх по лестницам и пандусам; и на открытом воздухе, имитирующем марсианские пейзажи, например, в лавовых трубах в Северной Калифорнии. Эти демонстрации показывают, что отвязанные роботы могут перемещаться по валунам и наносить на карту глубокие пещеры.

"Такое поведение может однажды позволить проводить революционные научные миссии на поверхности и под поверхностью Марса, тем самым раздвинув границы возможностей НАСА в изучении традиционно недоступных мест", - заявили ученые из AGU.

Напомним, ранее сообщалось, что марсианская экспедиция под угрозой.