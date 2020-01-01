Ошибка Windows 10 приводит к принудительной перезагрузке

Внезапное предупреждение о перезагрузке встревожило пользователей.

Мы часто писали об ошибках Windows, вызванных обновлениями, но Microsoft, наконец, улучшила качество этих обновлений. Однако это не означает, что существуют не менее катастрофические, но все же серьезные ошибки, которые делают жизнь некоторых пользователей Windows менее приятной. Одна, в частности, по-видимому, пугает пользователей зловещим предупреждением о перезагрузке. К счастью, Microsoft уже готова к выпуску исправления.

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Несколько месяцев назад Microsoft подтвердила загадочную ошибку, которая обеспокоила пользователей. Им внезапно показывают диалоговое окно с предупреждением о том, что компьютер перезагрузится через минуту, без возможности остановить или отложить. Это дает мало времени, чтобы сохранить документы, прежде чем компьютер перезагрузится без видимой причины.

У Microsoft есть готовое исправление, но есть небольшая загвоздка. Это исправление будет частью пакета обновлений, который будет выпущен на ПК с версией Windows 10 20H2, также известной как обновление за октябрь 2020 года. Проблема в том, что не всем ПК было разрешено получить это обновление.

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Теперь компания также удалила те блоки, которые препятствовали обновлению некоторых ПК, возможно, из-за того или иного несовместимого оборудования. Microsoft может быть уверена, что к настоящему времени все эти проблемы решены, так что эти компьютеры могут быть обновлены до 20H2 до того, как компания через несколько месяцев выпустит Windows 10 21H1.

Windows Latest также сообщает, что была исправлена ​​еще одна критическая ошибка, которая также необъяснимым образом удаляла пароли в приложениях и на веб-сайтах после перезагрузки ПК. Учитывая, как такие компании, как Microsoft, выступают за использование менеджеров паролей в приложениях или веб-браузерах для хранения таких учетных данных, наличие ошибки, делающей их бессмысленными, не внушает особого доверия к совету.

Напомним, ранее сообщалось, что обновление Windows 10 начало тормозить компьютеры.