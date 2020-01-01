Илон Маск продаст все свое имущество ради полета на Марс

Илон Маск, названный в четверг самым богатым человеком в мире, имеет грандиозные планы относительно своего состояния, составляющего примерно 188 миллиардов долларов.

Генеральный директор Tesla и SpaceX планирует выделить как можно больше денег на колонизацию Марса, и при этом он продает большую часть своего материального имущества, сказал миллиардер в прошлом месяце в интервью с Матиасом Депфнером, генеральным директором материнской компании Insider: Аксель Шпрингер.

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"На самом деле, у меня практически не будет собственности, имеющей денежную стоимость, кроме акций компаний", - сказал ему Маск. "Если на работе дела идут напряженно, мне нравится просто спать на фабрике или в офисе. И мне, очевидно, нужно место для моих детей. Так что я просто сниму место или что-то в этом роде".

В мае прошлого года Маск объявил, что планирует продать "почти все" свое имущество и что у него "не будет дома". С тех пор предприниматель продал несколько домов из своего портфеля недвижимости, которые когда-то стоили более 100 миллионов долларов.

В 2020 году Маск продал несколько дорогостоящих объектов недвижимости, в том числе три соседних дома в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе и поместье, ранее принадлежавшее актеру Джину Уайлдеру.

Маск вполне мог расстаться со своей недвижимостью в Калифорнии в рамках своего переезда в Техас, где нет подоходного налога штата. Но миллиардер также сказал Депфнеру, что копит богатство не ради материальных ценностей, а для того, чтобы в конечном итоге профинансировать колонию на Марсе.

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"Я думаю, что человечеству важно стать космической цивилизацией и многопланетным видом. И потребуется много ресурсов, чтобы построить город на Марсе", - сказал Маск. "Я хочу иметь возможность внести как можно больший вклад в развитие города на Марсе. Это означает лишь большой капитал".

Для Маска расставание с его материальным имуществом также означает, что он намерен отправиться на Марс.

"Я также просто пытаюсь дать понять, что серьезно отношусь к этому", - сказал он. "И дело не в личном потреблении. Потому что люди будут нападать на меня и говорить: "О, у него все это имущество. У него все эти дома". Хорошо, теперь у меня их больше нет".

Поскольку чистая стоимость Маска превзошла стоимость Джеффа Безоса благодаря утреннему ралли акций Tesla в четверг, генеральный директор изменил закрепленный пост в своем профиле Twitter на твит 2018 года, в котором он пообещал выделить половину своего состояния на строительство города на Марс "для обеспечения продолжения жизни (всех видов) в случае, если на Землю ударит метеор или случится Третья мировая война, и мы уничтожим себя".

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Основатель SpaceX заявил, что к 2050 году планирует отправить на Марс 1 миллион человек и построить флот из 1000 звездолётов, чтобы переправить их туда. Маск стремится запустить три из 120-метровых ракет, которые SpaceX разрабатывает для ежедневных путешествий в дальний космос.

И чтобы вы не подумали, что поездка на Марс слишком дорога для большинства людей, Маск сказал, что намеревается предоставить "ссуды для тех, у кого нет денег", и рабочие места на Красной планете для колонистов, чтобы они могли расплатиться со своими долгами. Некоторые критики говорят, что планы Маска напоминают межпланетную форму кабального рабства.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск пообещал города-миллионники на Марсе через 100 лет.