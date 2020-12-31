Назван самый быстрый смартфон 2020 года

В рейтинг AnTuTu за декабрь просто ворвался Xiaomi Mi 11.

AnTuTu опубликовал свой ежемесячный рейтинг 10 лучших смартфонов, в котором были отмечены лучшие флагманские и средние смартфоны. Данные собирались в период с 1 декабря по 31 декабря, а результаты представляют собой медианное значение между 1000 лучших тестируемых единиц каждой модели.

Читай также: Что нас ждет: ТОП-5 технотрендов на следующее десятилетие

Xiaomi Mi 11 возглавил список, поскольку в настоящее время это единственный телефон на рынке с чипсетом Snapdragon 888. За ним следуют телефоны Mate 40 Pro + и Mate 40 Pro от Huawei на базе Kirin 9000.

В Топ-10 нет телефонов с платформой Exynos, но этого следовало ожидать, поскольку флагман 2019 года был не так быстр, как его конкурент Snapdragon 865, и даже дальше от 865+.

Только у трех брендов в списке есть телефоны - Xiaomi, Huawei и vivo.

ТОП-10 самых быстрых смартфонов декабря antutu

Читай также: Круче Wi-Fi: OPPO патентует смартфон с технологией Li-Fi

Список Топ-10 для смартфонов среднего уровня на первый взгляд немного разнообразнее, но на самом деле первые восемь мест занимают бренды Xiaomi и Huawei. Oppo удается занять девятое место, за ним следует его побочный продукт Realme и его Q2 Pro 5G только для Китая.

Смартфоны среднего уровня antutu

Читай также: Назван главный тренд смартфонов 2020 года

Несоответствие между различными наборами микросхем очевидно на этой диаграмме - телефоны на базе Dimensity 820 и Kirin 985 доминируют, имея значительное преимущество над своими конкурентами.

Эти рейтинг изменятся в ближайшие месяц или два с появлением большого количества новых телефонов, но всегда приятно видеть, как телефоны складываются друг против друга с точки зрения чистой производительности.

Напомним, ранее был назван смартфон 2020 года с лучшей селфи-камерой.