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Назван самый быстрый смартфон 2020 года

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В рейтинг AnTuTu за декабрь просто ворвался Xiaomi Mi 11.
Xiaomi Mi 11 стал самым мощным смартфоном декабря
Xiaomi Mi 11 стал самым мощным смартфоном декабря
antutu

AnTuTu опубликовал свой ежемесячный рейтинг 10 лучших смартфонов, в котором были отмечены лучшие флагманские и средние смартфоны. Данные собирались в период с 1 декабря по 31 декабря, а результаты представляют собой медианное значение между 1000 лучших тестируемых единиц каждой модели.

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Xiaomi Mi 11 возглавил список, поскольку в настоящее время это единственный телефон на рынке с чипсетом Snapdragon 888. За ним следуют телефоны Mate 40 Pro + и Mate 40 Pro от Huawei на базе Kirin 9000.

В Топ-10 нет телефонов с платформой Exynos, но этого следовало ожидать, поскольку флагман 2019 года был не так быстр, как его конкурент Snapdragon 865, и даже дальше от 865+.

Только у трех брендов в списке есть телефоны - Xiaomi, Huawei и vivo.

ТОП-10 самых быстрых смартфонов декабря
ТОП-10 самых быстрых смартфонов декабря
antutu

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Список Топ-10 для смартфонов среднего уровня на первый взгляд немного разнообразнее, но на самом деле первые восемь мест занимают бренды Xiaomi и Huawei. Oppo удается занять девятое место, за ним следует его побочный продукт Realme и его Q2 Pro 5G только для Китая.

Смартфоны среднего уровня
Смартфоны среднего уровня
antutu

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Несоответствие между различными наборами микросхем очевидно на этой диаграмме - телефоны на базе Dimensity 820 и Kirin 985 доминируют, имея значительное преимущество над своими конкурентами.

Эти рейтинг изменятся в ближайшие месяц или два с появлением большого количества новых телефонов, но всегда приятно видеть, как телефоны складываются друг против друга с точки зрения чистой производительности.

Напомним, ранее был назван смартфон 2020 года с лучшей селфи-камерой.

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Теги: AnTuTu, смартфон
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