Быстрее и доступнее: Обзор накопителя NVMe WD Blue SN550

По сравнению с прошлогодним диском новый накопитель стал быстрее.

WD Blue SN550 доступен с емкостью 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ, чтобы удовлетворить потребности большинства пользователей. При этом накопитель демонстрирует самое оптимальное соотношение цена-качество.

Характеристики

WD Blue SN550 - это твердотельный накопитель M.2 Type-2280 PCI Express 3.0 x4 NVMe , созданный на основе 96-слойного производственного процесса 3D TLC NAND второго поколения.

Дизайн

Обзор NVMe WD Blue SN550

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Верный своему названию, WD Blue SN550 поставляется с синей печатной платой в одностороннем форм-факторе M.2 2280, поэтому он может поместиться даже в самые тонкие устройства.

Диск (хотя, какой это диск?) поставляется в синей коробке с изображением SSD. В коробке также есть инструкция.

Обзор NVMe WD Blue SN550

Установка WD Blue SN550 проходит довольно просто. Если у вас современный компьютер с относительно новыми материнскими платами или ноутбук с поддержкой M.2 - вы просто вставляете диск в гнездо и закрепляете.

Обзор NVMe WD Blue SN550

Для более старых компьютеров можно использовать переходник для PCIe. Например, такой.

Обзор NVMe WD Blue SN550

Можно еще приобрести внешний USB-карман для NVMe, превратив диск в портативный SSD-накопитель, но это уже безвыходная ситуация, потому что в скорости вы точно потеряете.

Обзор NVMe WD Blue SN550

Диск в работе

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WD поддерживает твердотельные накопители компании, предоставляя конечным пользователям набор инструментов для твердотельных накопителей, а также программное обеспечение для клонирования. Панель инструментов SSD WD - это хорошо продуманная панель инструментов SSD на базе Windows. Это позволяет вам отслеживать и анализировать состояние, производительность вашего SSD, а также обновлять прошивку, если компания выпустит ее в будущем.

Наряду с набором инструментов Acronis True Image WD Edition - это простая в использовании программа клонирования, которая позволяет быстро и легко перенести данные со старого диска на новый твердотельный накопитель WD. Его также можно использовать для создания системных образов для резервного копирования, что может быть весьма полезно, если / когда Windows решит выйти из строя после обновления системы.

Мы уже тестировали прошлую версию - WD Blue SN500. Было интересно, их сравнить как внешне, так и по скорости.

Обзор NVMe WD Blue SN550

Как видно, прирост скорости почти на 50%.

WD заявляет для SSD скорость последовательного чтения до 2400 МБ/с и скорость записи до 1750 МБ / с, хотя наименьшая емкость 250 ГБ может достигать только 950 МБ / с на стороне записи.

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Кроме того, скорость записи зависит от кеша записи SSD. Как и у большинства современных твердотельных накопителей, производительность WD Blue SN550 снижается после заполнения кэша записи. Что касается произвольной производительности, компания оценивает SN550 как более чем 410 000/405 000 операций чтения/записи IOPS.

Большинство твердотельных накопителей используют DRAM или функцию буфера памяти хоста NVMe, чтобы ускорить выполнение задач уровня трансляции флэш-памяти и обеспечить высокую производительность. В то время как WD Blue SN500 обходился без DRAM или буфера памяти хоста и вместо этого полагался исключительно на небольшую часть SRAM для этой задачи, WD Blue SN550 использует эту функцию. Windows сообщает, что по умолчанию выделено 64 МБ DRAM хост-системы.

Обзор NVMe WD Blue SN550

Говоря о флэш-памяти, WD поставляет SN550 с фирменной флэш-памятью 96L BiCS4 TLC NAND от SanDisk. В нашей модели NAND расположен на противоположном конце печатной платы контроллера. Это способ WD улучшить тепловую конструкцию Blue для более стабильной работы, так как подобное разделение компонентов помогает распределять и рассеивать тепло и предотвращает проникновение тепла от одного компонента в другой. У 500 модели NAND был смещен на переднюю часть устройства.

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Одним из основных обновлений более старой модели SN500, которую мы тестировали раньше, является увеличение выделения каналов PCI Express, что напрямую влияет на пиковую пропускную способность. WD Blue перешел с двух линий (PCI Express x2) в предыдущей модели, что было определенно бюджетным шагом, до четырех (PCI Express x4) в SN550. Это помогает повысить максимальную скорость последовательного чтения и записи.

В тестировании программой AJA System Test мы получили такие показатели.

Хотя последовательные результаты WD Blue SN550 могут не выглядеть на первый взгляд первоклассными, похоже, что при разработке этого накопителя WD больше интересовала реальная производительность, а не только пиковые оценки в спецификациях. В работе диск более стабилен без спадов в производительности, по сравнению с SN500.

Выводы

Конечно, всегда приятно видеть большие цифры, но что это на самом деле означает для покупателей? Это отличный выбор для покупателей с ограниченным бюджетом, которые не слишком обеспокоены рейтингами устойчивости к записи. В любом случае этот NVMe лучше твердотельных SSD по скорости, и, тем более - HDD.

Напомним, ранее мы сделали сравнительный обзор процессора Intel i3-1115G4.