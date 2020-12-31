Интересный факт дня: 2021 год может стать самым коротким за 50 лет

Земля начала вращаться быстрее?

Этот год может стать короче NASA

Ученые считают, что каждый день становится немного короче 24 часов, потому что планета начала вращаться быстрее, чем за последние 50 лет.

Читай также: Интересный факт дня: Зачем мухи трут лапки

С прошлого года полные сутки занимали меньше обычных 24 часов. Например, 19 июля 2020 года был самым коротким днем ​​с тех пор, как ученые начали вести учет в 1960-х годах - на 1,4602 миллисекунды меньше, чем полные 24 часа.

Это отступление от предыдущих записей, показывающих, что на протяжении десятилетий Земле требовалось чуть больше 24 часов, чтобы завершить полное вращение.

Международная служба систем вращения и отсчета Земли (IERS) объявила в июле прошлого года, что в декабре 2020 года к официальным мировым часам не будет добавлена ​​"дополнительная секунда".

Как и високосные годы, високосные секунды - это корректировка времени. Хронометристы в IERS в Париже увеличили дополнительные секунды в 27 днях с 1970-х годов, последний из которых был 31 декабря 2016 года. Они поддерживают атомное время в соответствии с солнечным временем, тем самым обеспечивая синхронизацию спутников и оборудования связи.

Поскольку дополнительные секунды всегда добавляются в последний день июня или декабря, следующая возможная дата для дополнительных секунд - 30 июня 2021 года.

Читай также: Интересный факт дня: Земля начнет вращаться быстрее

Исследование, опубликованное в 2015 году в Science Advances, предполагает, что причиной более быстрого вращения Земли может быть глобальное потепление. По мере таяния ледников перераспределение массы заставляет планету смещаться и быстрее вращаться вокруг своей оси.

По словам ученых, сутки в среднем примерно на 0,5 секунды короче 24 часов. Хотя разница во времени заметна только на атомном уровне, эксперты говорят, что ее влияние может быть значительным.

Мировые хронометристы обсуждают, следует ли вычеркнуть из времени секунду - так называемую "отрицательную дополнительную секунду" - чтобы учесть изменение и привести ход времени в соответствие с вращением Земли.

"Вполне возможно, что потребуется отрицательная дополнительная секунда, если скорость вращения Земли еще больше возрастет", - сказал Питер Уибберли, старший научный сотрудник Национальной физической лаборатории. "Но пока рано говорить, произойдет ли это".

Напомним, ранее сообщалось, что время можно ускорить или приостановить.