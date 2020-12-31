The First Look 2021: Онлайн-презентация новинок от Samsung
2020-й год продемонстрировал важность технологий, помогающих в трудные времена оставаться на связи и поддерживать друг друга. А также стимулировал их развитие, мотивировал выяснить, какое еще применение им можно найти, чтобы облегчить жизнь людей. И вот пришло время перевернуть эту страницу. В новом году Samsung Electronics открывает новую эпоху видения экранов.
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На грандиозном онлайн-мероприятии Первый взгляд (First Look 2021) компания Samsung Electronics представляет свои инновационные продукты и технологии, воплощенные в экранах
Приглашаем вас присоединиться к прямой трансляции события, которое состоится 6 января 2021 в 18:00 (по киевскому времени).
Напомним, ранее сообщалось, что Samsung запатентовал новый гибкий смартфон.
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