Гендиректор Apple Тим Кук заработал почти 15 млн в 2020 году

И это не считая фондовых выплат.

Тим Кук заработал в Apple 14 769 259 долларов за год EPA/UPG

Генеральный директор Apple Тим Кук заработал 14,8 миллионов долларов в 2020 году, согласно заявлению Apple, которое компания подала в SEC.

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Кук получил базовую зарплату в размере 3 000 000 долларов в дополнение к 10 731 000 долларов в виде поощрений за работу. Показатели Apple превысили целевые показатели чистых продаж и операционной прибыли, в результате чего Куку и другим руководителям Apple были выплачены 179 процентов от общей суммы выплат.

Кук также получил 1 038 259 долларов в виде «прочей компенсации» на общую сумму 14 769 259 долларов. Сюда входят 17 100 долларов в виде взносов, выплаты по срочному страхованию жизни, 115 385 долларов наличными в отпуске, расходы на безопасность в размере 470 246 долларов и 432 564 доллара на личные авиабилеты. Apple требует, чтобы Кук использовал частный самолет из соображений безопасности.

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В 2019 году Кук заработал 11,5 миллиона долларов, получив меньшую компенсацию в соответствии с планом поощрения Apple. Компенсационный пакет Кука на 2020 год не включает акции. В сентябре Кук получил акции с ограниченным доступом на сумму более 100 миллионов долларов, чтобы гарантировать, что он останется генеральным директором Apple до 2025 года. Кук также продал 131,7 миллиона долларов акций Apple в августе 2020 года.

Согласно расчетам Bloomberg, в течение 2020 года собственный капитал Кука превысил 1 миллиард долларов .

Другие руководители Apple, включая Луку Маэстри, Кейт Адамс, Дейдру О'Брайен и Джеффа Уильямса, получили более 26 миллионов долларов каждый.

Напомним, ранее сообщалось, что на охрану главы Apple тратят 700 тыс долларов в год.