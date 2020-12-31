Можно ли прыгать сразу на трех батутах: Эксперименты

Как поведут себя батуты, если прыгнуть на них?

Прыгать на батуте достаточно интересная забава. Отталкиваешься и летишь очень высоко. Но батуты бывают разные, получается, и высота прыжка на них отличается. Чем батут больше - тем выше ты подлетишь, все просто.

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Именно поэтому блогеры из It's Mamix взяли разные батуты на проверку. Ну, а с самым большим батутом они решили провести много экспериментов. Насыпать на него много всяких интересных штуковин. Например: орущих куриц, краски холли, попрыгунчиков, да и вообще кучу всего.

Но, интересно ли вам, что будет, если прыгнуть на трех батутах одновременно, поставив их друг на друга? Будет ли человек прыгать выше, а может просто упадет или вообще все батуты разлетятся в разные стороны?

Напомним, ранее блогеры проверяли, как сделать самую дорогую воду.