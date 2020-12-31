Индия анонсировала создание собственных многоразовых ракет

Также озвучены космические планы на 10 лет вперед.

Индийская организация космических исследований обрисовала в общих чертах планы по разработке многоразовых и тяжелых ракет-носителей, усовершенствованных силовых установок и развития частной космической деятельности в 2020-х годах.

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Председатель ISRO К. Сиван объявил о широком диапазоне целей в новогоднем послании, подчеркнув, что в течение десятилетия основное внимание уделяется исследованиям и разработкам. Сиван отметил, что "космический сектор столкнулся с проблемами из-за прихода на рынок многих частных игроков", которые нацелены на рентабельные космические транспортные системы и предоставление космических услуг.

"В соответствии с глобальными направлениями, нам необходимо разработать тяжелую ракету-носитель, полукриогенную ступень, многоразовую ракету-носитель, перспективную двигательную установку, авионику следующего поколения, современные материалы, динамические космические приложения и эффективную интеграцию космических услуг, а также перспективную космическую технику. научные миссии", - говорится в сообщении.

Каждому центру и подразделению ISRO было дано указание разработать десятилетний план, и он был кратко изложен. Многие из них будут наращивать возможности в своей сфере деятельности, включая наземные станции, пилотируемые космические полеты, оптику и дистанционное зондирование, спутниковые платформы, широкополосную связь и развитие человеческих ресурсов.

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Космическому центру Викрама Сарабхая поручено продвигать свою "компетенцию в области разработки ракет-носителей в направлении подъема тяжелых грузов, достигая частичного и полного повторного использования", а также исследовать гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ГПВРД).

Центр жидкостных двигательных систем тем временем будет развивать полукриогенные двигательные установки, чтобы увеличить грузоподъемность Индии для вывода на геостационарную орбиту почти до 5,5 метрических тонн.

LPSC также разработает метан-жидкий кислородный двигатель, а также экологически чистый и электрический двигатель. Силовой комплекс ISRO будет поддерживать эти цели путем разработки испытательного оборудования для подтверждения квалификации этих новых систем.

В наступающем году у Индии ожидается ряд "разноплановых миссий". К ним относятся первый испытательный полет малой ракеты-носителя (SSLV) - четырехступенчатой ​​ракеты, способной поднять 500 килограммов на низкую околоземную орбиту на высоте 500 километров, - оперативную возможность гео-визуализации и полет на Луну Чандраян-3.

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Солнечная миссия Aditya-L1 и первый индийский спутник передачи данных также ожидаются в 2021 или начале 2022 года.

Первый беспилотный полет для проекта полета человека в космос на Гаганьяне запланирован на конец 2021 года. В конце прошлого года было объявлено, что первый запуск с экипажем был отложен с декабря 2021 года на не ранее чем 2022 год, якобы из-за воздействия COVID-19. В 2020 году Индия провела всего два запуска из-за вспышки коронавируса.

Центр космических полетов человека (HSFC), открытый в январе 2019 года, тем временем будет работать над возможностями, необходимыми для программы Гаганьяна, включая ракету-носитель с экипажем, орбитальный модуль, рандеву и стыковку, регенеративные системы жизнеобеспечения и космическую среду обитания.

Напомним, ранее сообщалось, что Индия успешно запустила многоразовую ракету.