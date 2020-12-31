Huawei готова поделиться своей заменой Android со всеми желающими

Производитель предложил всем компаниям, у которых заблокированы сервисы Google, установить HarmonyOS.

HarmonyOS - это распределенная операционная система собственной разработки Huawei, которая представлена ​​на Huawei Developer Conference (HDC) 2019. HarmonyOS, также известная как ОС Hongmeng, предназначена для нового взаимодействия с пользователем на всех устройствах и сценариях внутри экосистемы Huawei.

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10 сентября на HDC 2020 Huawei представила новую версию HarmonyOS, HarmonyOS 2.0 с новыми возможностями, как программная шина, управление данными и безопасностью, и поддерживает бесшовное соединение между всеми устройствами в экосистеме Huawei.

Недавно Ричард Ю, генеральный директор Huawei Consumer BG, выступил с заявлением относительно сертификации китайских компаний-производителей смартфонов на получение Google Mobile Service (GMS) и Play Store и того, что они могут сделать, если им это необходимо.

Ричард сказал, что в случае блокирования со стороны США Huawei может помочь всем китайским производителям смартфонов использовать операционную систему HarmonyOS и включить сервисы для смартфонов, чтобы избавиться от зависимости от Google Mobile Services (GMS). Это заявление, безусловно, большое, но оно не ново, так как глава CBG сделал аналогичное заявление в конце прошлого года.

Еще в мае 2019 года правительство США добавило Huawei в Entity-List и ограничило американские компании вести дела с Huawei. Из-за этого Google также прекратил сертифицировать новые устройства Huawei с помощью сертификатов Google Play, в результате чего пользователи смартфонов Huawei не получат предустановленные GMS и Google Play Store.

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Согласно информации, для этого ядра HarmonyOS должен быть гибким, чтобы работать с различными наборами микросхем и иметь открытый исходный код для использования на других смартфонах. Однако на данный момент это не так, но Huawei на HDC 2019 подтвердила, что сделать это в ближайшем будущем.

Huawei прилагает все усилия, чтобы построить независимую мобильную экосистему в качестве заменителя услуг Google, и она будет с открытым исходным кодом для всех, но будет нелегко конкурировать с Google. Однако, поскольку китайский производитель смартфонов в любом случае не использует GMS, они могут легко унаследовать растущую экосистему HarmonyOS и построить ее вместе с Huawei.

16 декабря Huawei выпустила бета- версию для мобильных разработчиков HarmonyOS 2.0 и открыла набор участников бета-тестирования для Huawei P40, серии Mate 30 и MatePad Pro.

С другой стороны, Huawei также планирует обновить все свои устройства до HarmonyOS.

Напомним, ранее сообщалось, что Google запретит обновлять Android на санкционных телефонах Huawei.