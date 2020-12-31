Метки, наушники и компьютеры: Какие новинки готовит Apple в 2021 году
В течение некоторого времени ходят слухи о трекерах Apple AirTags, согласно недавнему отчету, они, наконец, будут запущены в этом году.
Новость исходит от аналитика Apple Минг-Чи Куо, который также сообщил подробности о ряде других устройств Apple, которые будут выпущены в 2021 году.
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Помимо AirTags, мы можем ожидать увидеть несколько новых Apple AirPods, ряд новых компьютеров Mac, включая новые iMac, а также новое устройство с дополненной реальностью от Apple.
Ожидается, что устройством AR будут очки Apple Glasses, о которых уже давно ходят слухи.
Мы также увидим новое устройство Apple с мини-светодиодными дисплеями, это могут быть MacBook, а также iPad.
Apple разрабатывает ряд новых устройств, и мы больше всего заинтересованы в их новых Mac, поскольку их первые компьютеры Silicon Mac, выпущенные в прошлом году, отличаются впечатляющей производительностью.
Напомним, ранее сообщалось, что Apple выпустит iMac с гигантским экраном.
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