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Метки, наушники и компьютеры: Какие новинки готовит Apple в 2021 году

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Точно будут новые AirTags, AirPods и Silicon Mac.
AirTags появятся в этом году
AirTags появятся в этом году
geeky-gadgets.com

В течение некоторого времени ходят слухи о трекерах Apple AirTags, согласно недавнему отчету, они, наконец, будут запущены в этом году.

Новость исходит от аналитика Apple Минг-Чи Куо, который также сообщил подробности о ряде других устройств Apple, которые будут выпущены в 2021 году.

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Помимо AirTags, мы можем ожидать увидеть несколько новых Apple AirPods, ряд новых компьютеров Mac, включая новые iMac, а также новое устройство с дополненной реальностью от Apple.

Ожидается, что устройством AR будут очки Apple Glasses, о которых уже давно ходят слухи.

Мы также увидим новое устройство Apple с мини-светодиодными дисплеями, это могут быть MacBook, а также iPad.

Apple разрабатывает ряд новых устройств, и мы больше всего заинтересованы в их новых Mac, поскольку их первые компьютеры Silicon Mac, выпущенные в прошлом году, отличаются впечатляющей производительностью.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple выпустит iMac с гигантским экраном.

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Теги: Apple, AirTags, AirPods, Apple Glasses
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