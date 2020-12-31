Тренды YouTube: Самая опасная страна для туристов и Новогодний Вечерний квартал

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Полный выпуск Новогоднего Вечернего Квартала 2021

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В полный выпуск Новогоднего Вечернего Квартала 2021 попали Новогодний джингл, Назад в будущее с Зеленским, Новогодний стендап в костюме какашки, Побочные эффекты от российской вакцины у Медведчука и София Ротару в гостях у Новогоднего Вечернего Квартала.

Сомали / Самая опасная страна для туристов

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Антон Лядов побывал родине самых дерзких пиратов мира. Это африканская страна Сомали, которая примерно 30 лет прожила в состоянии абсолютного хаоса.

Как живут в стране, где иностранцам опасно выходить в публичные места больше, чем на 10-20 минут? Все важные здания здесь превращены в бункеры, которые защищают военными ежами, шипованными лентами и даже частоколом из заостренных рельсов, врытых в землю.

Напомним, ранее в тренды попали Ciao, 2020 и Новогодний выпуск Что было дальше?