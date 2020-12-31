Исчезновение основателя Alibaba вызвало бурю обсуждений в Twitter

Создатель Alibaba Джек Ма не появлялся на публике с октября.

Внимание мира приковано к Джеку Ма, местонахождение которого неизвестно с конца октября. Китайский миллиардер, основатель Alibaba и Ant Group не появлялся в поле зрения общественности.

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24 октября Ма выступил с резкими замечаниями против финансовой системы Китая перед высокопоставленными чиновниками. Несколько дней спустя китайские власти внезапно остановили первичное публичное размещение акций Ant, что, как полагают, было связано со скандальной речью Ма. Впоследствии китайское правительство посоветовало финтех-гиганту, который процветал в относительно слабой нормативной среде, "исправить" свой бизнес в соответствии с законом.

Одновременно с этим китайские регулирующие органы начали беспрецедентное расследование в отношении Alibaba в связи с предполагаемым монополистическим поведением.

Ма известен своей откровенной индивидуальностью и любовью к всеобщему вниманию, поэтому неудивительно, что его пропажа, в том числе последнего эпизода созданной им африканской телепрограммы, вызывает слухи

Хотя китайский аналог Twitter - Weibo - не заблокировал поиск по запросу "Джек Ма пропал", в опубликованных постах почти нет лайков или репостов. В других частях китайского Интернета пользователи внутри групп WeChat предполагают, что Ма либо "исчез", либо сбежал из страны.

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Стоит отметить, что Ма давно отказался от повседневных операций в Alibaba. В сентябре 2019 года он официально передал руководство своему преемнику Даниэлю Чжану. Тем не менее, миллиардер по-прежнему имеет значительное влияние в сфере электронной коммерции в качестве пожизненного партнера так называемого Alibaba Partnership, группы, состоящей из руководителей высшего звена, которые могут назначать большинство директоров в совет.

Нет ничего необычного в том, что китайские магнаты предпочитают уходить в тень в трудные времена. После того, как основатель JD.com Ричард Лю был обвинен в изнасиловании, он пропустил ключевое политическое событие в Китае в прошлом году. Основатель Tencent Пони Ма, который уже ведет себя сдержанно, около года отсутствует на публике, хотя причиной являются его хронические "проблемы со спиной", лишь виртуально появляясь на мероприятиях.

Напомним, ранее сообщалось, что главы SpaceX и Alibaba поспорили о будущем человечества.