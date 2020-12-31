Приклеили машину к асфальту суперклеем: Эксперименты
Какой клей лучше удержит машину?
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Блогеры из Live Today решили пробовать приклеить машину УАЗ к дорожному покрытию, а точнее - к асфальту и к бетону. Благо выбор чем клеить очень разнообразный: и эпоксидная смола, и полимерный клей, и мастика, и монтажная пена, и даже 100 тюбиков супер клея пойдут в расход для этого видео.
Напомним, ранее блогеры показали, что будет, если неделю есть только фастфуд.
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