Назван смартфон 2020 года с лучшей селфи-камерой

Им стал Huawei Mate 40 Pro .

DxOMark, известный бренд по тестированию камер, назвал Huawei Mate 40 Pro лучшей камерой для селфи на смартфоне. Фирма приняла решение после различных тестов, а также сравнила его со смартфонами других брендов.

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Huawei Mate 40 Pro имеет модуль двойной камеры для селфи на передней панели. Он оснащен 13-мегапиксельным 1 / 2,8-дюймовым сенсором, который поставляется вместе с объективом с фиксированным фокусом и датчиком, который помогает определять глубину для снимков в режиме боке. Несмотря на то, что у него был только 13-мегапиксельный датчик, инженерам китайского технологического гиганта удивительно удалось "выжать ужасно высокое качество изображения из модуля фронтальной камеры", согласно DxOMark. Устройство лидирует в категории селфи и занимает первое место в категории "Фотография" с 110 баллами "благодаря лучшей в своем классе производительности по многим характеристикам и очень небольшому количеству очевидных недостатков".

Согласно тестам, DxOMark обнаружил, что камера обеспечивает отличную экспозицию даже в условиях низкой освещенности, а также с широким динамическим диапазоном. Это немного помогло устройству в хорошо освещенных сценах, особенно когда фон был ярче, чем объект. Тесты также показали, что цвета были довольно точными, и устройство предлагало хороший баланс белого в ночных сценах. Хотя у него был объектив с фиксированным фокусом, селфи-камера Mate 40 Pro показала хорошие результаты в тестах, включая снимки с эффектом боке.

Напомним, ранее были названы самые лучшие смартфоны 2019 года.