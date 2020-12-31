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Назван смартфон 2020 года с лучшей селфи-камерой

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Им стал Huawei Mate 40 Pro .
Huawei Mate 40 Pro
Huawei Mate 40 Pro
gizmochina.com

DxOMark, известный бренд по тестированию камер, назвал Huawei Mate 40 Pro лучшей камерой для селфи на смартфоне. Фирма приняла решение после различных тестов, а также сравнила его со смартфонами других брендов.

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Huawei Mate 40 Pro имеет модуль двойной камеры для селфи на передней панели. Он оснащен 13-мегапиксельным 1 / 2,8-дюймовым сенсором, который поставляется вместе с объективом с фиксированным фокусом и датчиком, который помогает определять глубину для снимков в режиме боке. Несмотря на то, что у него был только 13-мегапиксельный датчик, инженерам китайского технологического гиганта удивительно удалось "выжать ужасно высокое качество изображения из модуля фронтальной камеры", согласно DxOMark. Устройство лидирует в категории селфи и занимает первое место в категории "Фотография" с 110 баллами "благодаря лучшей в своем классе производительности по многим характеристикам и очень небольшому количеству очевидных недостатков".

Согласно тестам, DxOMark обнаружил, что камера обеспечивает отличную экспозицию даже в условиях низкой освещенности, а также с широким динамическим диапазоном. Это немного помогло устройству в хорошо освещенных сценах, особенно когда фон был ярче, чем объект. Тесты также показали, что цвета были довольно точными, и устройство предлагало хороший баланс белого в ночных сценах. Хотя у него был объектив с фиксированным фокусом, селфи-камера Mate 40 Pro показала хорошие результаты в тестах, включая снимки с эффектом боке.

Напомним, ранее были названы самые лучшие смартфоны 2019 года.

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Теги: Huawei Mate 40 Pro, Huawei, DxOMark
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