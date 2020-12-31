Компания работает над внешним видом операционки.

Microsoft планирует "радикальное визуальное обновление Windows", которое призвано сигнализировать пользователям операционной системы, что "Windows вернулась". Это стало известно из списка вакансий, недавно опубликованному Microsoft, рекламирующему роль разработчика программного обеспечения в команде Windows Core User Experiences:

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"В этой команде вы будете работать с нашей ключевой платформой, Surface и OEM-партнерами, чтобы организовать и обеспечить радикальное визуальное обновление возможностей Windows, чтобы сообщить нашим клиентам, что Windows ВЕРНУЛАСЬ, и гарантировать, что Windows считается лучшей пользовательской ОС. для клиентов".

Сегодня утром Microsoft незаметно удалила упоминания об этом "радикальном визуальном обновлении" после того, как несколько энтузиастов Windows заметили список вакансий на выходных. Хотя Microsoft уже много лет обещает визуальный ремонт Windows 10 благодаря своей системе Fluent Design, слухи предполагают, что компания планирует большие изменения пользовательского интерфейса для Windows, которые дебютируют в конце этого года.

Windows Central впервые сообщила об этих изменениях пользовательского интерфейса еще в октябре. Microsoft планирует переделать меню "Пуск", Проводник и встроенные приложения в Windows 10, чтобы модернизировать их и сделать интерфейс более согласованным. Некоторые изменения пользовательского интерфейса также будут включать обновления ползунков, кнопок и элементов управления, которые можно найти в Windows и приложениях, запускаемых в ОС.

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Microsoft также работает над улучшением своего режима планшета, в частности, над тем, как устройства, такие как Surface компании, переключаются между использованием мыши / трекпада и сенсорным взаимодействием.

В последние годы Microsoft работает над улучшением согласованности пользовательского интерфейса во всей Windows, и многое из этого можно найти в Windows 10X . Компания также выпустила новые значки Windows 10 почти год назад, а несколько месяцев спустя внесла некоторые незначительные изменения в меню "Пуск".

Вся эта работа проводится в связи с тем, что Microsoft снова демонстрирует интерес к Windows . Глава Surface Панос Панай взял на себя дополнительную роль по уходу за Windows еще в октябре, после того, как ранее дразнил некоторыми дополнительными изменениями пользовательского интерфейса Windows 10 в прошлом году. После резкого скачка в использовании Windows из-за пандемии, похоже, что Microsoft будет более чем когда-либо готова дать своей операционной системе ту полировку пользовательского интерфейса, которую она обещала годами.

Напомним, ранее сообщалось, что обновление Windows 10 безвозвратно удаляет данные.