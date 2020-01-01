Гигантский попрыгунчик из 30 тысяч канцелярских резинок: Эксперименты
Сможет ли такой попрыгунчик отскочить от пола?
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Мы на 100% уверены, что вы очень часто пользуетесь канцелярскими резинками. У них есть бесконечное количество функций и применений. Но, мало кто задумывался, что из них можно сделать отличный попрыгунчик.
Блогеры из It's Mamix решили сделать эксперимент и создали один из самых больших попрыгунчиков из резинок.
Напомним, ранее блогеры показали, на что cпособна термопаста из графена.
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