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Гигантский попрыгунчик из 30 тысяч канцелярских резинок: Эксперименты

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Сможет ли такой попрыгунчик отскочить от пола?

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Мы на 100% уверены, что вы очень часто пользуетесь канцелярскими резинками. У них есть бесконечное количество функций и применений. Но, мало кто задумывался, что из них можно сделать отличный попрыгунчик. 

Блогеры из It's Mamix решили сделать эксперимент и создали один из самых больших попрыгунчиков из резинок.

Напомним, ранее блогеры показали, на что cпособна термопаста из графена.

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Теги: видео, эксперименты
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