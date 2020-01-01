В образцах астероида Рюгу нашли непонятный объект

Контейнер с образцами астероида открыли и увидели странный объект.

Открыв тщательно запечатанные камеры, астрономы обнаружили множество частиц размером более миллиметра. Те, что были в камере C, были немного больше остальных и были собраны во время второго сбора образцов с поверхности астероида Рюгу.

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Поскольку эта посадка произошла немного севернее кратера, намеренно созданного ранее в ходе миссии, исследователи ожидали, что образец будет содержать куски подповерхностного материала. Это было бы настоящим достижением, поскольку все другие образцы астероидов, собранные в космосе, просто берут начало с поверхности.

До этих прямых выборок большая часть наших знаний по теме астероидов исходила от метеоритов, которые представляют собой астероиды или кометы, которые врезаются в поверхность Земли.

К сожалению, без защиты созданной руками человека капсулы большая часть этого материала разрушается или загрязняется атмосферой нашей планеты при входе, не говоря уже обо всем выветривании, которое происходит, когда эти камни останавливаются на земле.

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Рюгу - астероид С-типа, что означает, что его порода очень пористая и содержит много углерода и воды. Астрономы подозревают, что именно эта куча темных обломков образовалась миллиарды лет назад, когда откололась от другого большого каменного тела где-то в поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

Поскольку поверхность Рюгу кажется необычно сухой и имеет красный цвет, некоторые эксперты считают, что когда-то она летела ближе к Солнцу.

И все же не весь материал, собранный в этих контейнерах, довольно чистый. Но одна из капсул действительно содержит явный анахронизм.

Непонятный объект в пробах астероида jaxa

“Искусственный материал, кажется, присутствует в камере C“, - говорится в пресс-релизе проекта Hayabusa2.

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“Источник находится в стадии расследования, но вероятный источник - алюминий, соскобленный с рожка пробоотборника космического корабля, когда снаряд был выпущен для взбалтывания материала во время посадки“.

Позже, обновление из Twitter сказал объект был еще неподтвержденным, но что он мог бы отделить от пробоотборника, используемого в процессе сбора.

Ученые уже начинают анализировать эти новые образцы, в том числе газ, заключенный внутри капсул который, как полагают, также был собран на поверхности Рюгу.

Если исследователи правы, это будет первая в мире проба газа, возвращенная из глубокого космоса.

Напомним, ранее сообщалось, что японские ученые впервые заглянули внутрь капсулы с образцом астероида.