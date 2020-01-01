Видео дня: Показан игровой процесс S.T.A.L.K.E.R. 2

GSC Game World выпускает тизер игрового процесса для своего следующего проекта S.T.A.L.K.E.R. 2, которая выйдет на ПК и Xbox Series X | S в 2021 году.

Команда GSC Game World выпустила тизер игрового процесса для S.T.A.L.K.E.R. 2, который призван показать, "как на самом деле ощущается игра". Хотя студия первоначально анонсировала продолжение еще в 2018 году, оно появилось только в начале этого года. Летом во время презентации Microsoft Xbox Games Showcase шутер снова поднялся на вершину рейтинга, вместе с новостями о том, что он будет выпущен в 2021 году как консоль, эксклюзивная для платформ Xbox.

Читай также: Фанаты сделали S.T.A.L.K.E.R. красивее

S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, основанный на научно-фантастическом фильме 1979 года Сталкер, который сам по себе частично вдохновлен романом Пикник на обочине, был запущен в 2007 году как игра с открытым миром от первого лица. За десять с лишним лет, прошедших с момента его выпуска, шутер приобрел в некотором роде культовый статус, так как многие любили его мрачный сеттинг и дизайн игрового процесса. К счастью, то немногое, что известно о S.T.A.L.K.E.R. 2, предполагает, что GSC Game World не уйдет далеко от того, что фанатам нравится в этой серии.

Студия впервые представила кадры игрового процесса. Тизер-трейлер имеет длину более 50 секунд, позволяя зрителям получить представление о некоторых средах и постоянных опасностях игрового мира. В своем заявлении команда сообщила, что видео было разработано, чтобы передать, "как на самом деле ощущается игра: стремительная смена декораций, зловещие пейзажи и вездесущее ощущение неизбежной опасности в сопровождении едва различимого гитарного саундтрека".

Читай также: Разработчики GSC Game World показали первый кадр из S.T.A.L.K.E.R. 2

На данный момент полноценный игровой процесс еще не продемонстрирован. Тем не менее, этот короткий трейлер-тизер предлагает хорошее предварительное представление об общем видении команды разработчиков. И приятно видеть, как разработчик использует Unreal Engine с эффектами окружающей среды, освещения и погоды. Теперь вопрос в том, когда GSC Game World планирует продемонстрировать больше долгожданного сиквела в действии. Поскольку у заголовка есть туманное окно выпуска 2021 года, дополнительные детали могут появиться почти в любой момент времени - подобно сегодняшним неожиданным тизерным кадрам.

Когда STALKER 2, в конце концов, выйдет, это станет первым разом, когда игроки на консолях смогут испытать суровый постапокалиптический сеттинг франшизы. Тем не менее, пользователи PlayStation и Xbox исследовали еще одну серию, в которой есть часть от Сталкер. Серия Metro, также основанная на книгах, принадлежит 4A Games, основатели которой когда-то работали над S.T.A.L.K.E.R.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские разработчики анонсировали "королевскую битву" в Чернобыле.