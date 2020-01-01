Лучшие фотографии 2020 года

Давайте просто посмотрим на самые интересные фото уходящего года.

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Чтобы отпраздновать Новый год, мы создали подборку самых впечатляющих фотографий 2020 года. В этой галерее собраны самые интересные изображения с ведущих фотоконкурсов за последние 12 месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы лучшие фотографии конкурса Capturing Ecology.