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Лучшие фотографии 2020 года

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Давайте просто посмотрим на самые интересные фото уходящего года.

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Чтобы отпраздновать Новый год, мы создали подборку самых впечатляющих фотографий 2020 года. В этой галерее собраны самые интересные изображения с ведущих фотоконкурсов за последние 12 месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы лучшие фотографии конкурса Capturing Ecology.

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Теги: фото, итоги года, итоги 2020 года
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