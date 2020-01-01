Тренды YouTube: Обзор BadComedian и 2021: Кто нажмет на красную кнопку

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[BadComedian] - Полицейский с рублёвки (НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ - новые Ёлки)

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Евгений Баженов (BadComedian) выпустил обзор на фильм "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел — 2", в котором раскритиковал его и сравнил с заменой франшизе "Елки", обвинив создателей фильма в отсутствии чувства юмора. Режиссер кинокартины Илья Куликов в разговоре с Daily Storm заявил, что не видит никаких проблем в высказываниях блогера, так как каждый человек имеет право на свое мнение, а также порадовался выходу обзора.

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Если через 5 минут в твоем городе зазвучит сирена, что ты будешь делать? Решишь, что это учебная тревога, или побежишь прятаться... но куда? Можно ли вообще спрятаться от конца света? Люди могут не верить в атомный апокалипсис или бояться его, но каждый должен знать правила, по которым он состоится. Конец года — идеальное время для конца света! С наступающим, друзья!

Напомним, ранее в тренды попали El Problema (пародия) и Бурунов у Урганта.