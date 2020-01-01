Белый дом обнародовал стратегию защиты планеты

30 декабря Белый дом обнародовал национальную стратегию защиты планет, в которой излагаются новые оценки для предотвращения загрязнения других планет и наоборот.

В Национальной стратегии по планетарной защите, разработанной межведомственной рабочей группой под руководством Национального совета по космосу и Управления научно-технической политики (OSTP), излагается работа, которую нужно сделать в течение следующего года, чтобы обновить планетарные политики защиты, принимая во внимание как научные достижения, а также рост частных возможностей в освоении космоса.

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Стратегия предназначена для реализации части обновленной Национальной космической политики, выпущенной 9 декабря, которая призывает OSTP в сотрудничестве с NASA и другими агентствами разработать новые руководящие принципы защиты планет, "работая с научными, коммерческими и международными партнерами. для надлежащей защиты планетных тел и Земли от вредного биологического заражения".

"Текущие и будущие миссии на Марс и другие места назначения требуют стратегии для поддержки безопасной, устойчивой и предсказуемой земной и космической среды", - говорится в заявлении исполнительного секретаря Национального космического совета Скотта Пейса. "Устанавливая цели для реализации направления Национальной космической политики 2020 года по защите планет, эта стратегия продолжает американское лидерство в научных открытиях, исследованиях человека и космической деятельности частного сектора".

Стратегия планетарной защиты преследует три основные цели. Один из них - создать "оценку рисков и научно обоснованные руководящие принципы" для смягчения так называемого "прямого заражения" или заражения других планет земной жизнью. Он также направляет оценку роли планетарной защиты в правительственном процессе проверки полезной нагрузки для частных миссий.

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Вторая цель - избежать "обратного заражения" или потенциального загрязнения Земли какой-либо внеземной жизнью. Стратегия предписывает агентствам разработать различные схемы для оценки рисков миссий по возврату проб и других источников обратного загрязнения, а также схему утверждения таких миссий и процедуры безопасного обращения с материалами, возвращаемыми из-за пределов Земли.

Третья цель состоит в том, чтобы учесть взгляды частного сектора на вопросы планетарной защиты, учитывая растущие возможности и интерес компаний к полетам на другие планеты, в частности на Марс. Эта цель включает в себя работу правительства по разработке руководящих принципов для получения разрешений и постоянного надзора за миссиями частного сектора в места назначения с последствиями для планетарной защиты.

Стратегия не устанавливает какой-либо новой политики, а вместо этого намечает работу по различным вопросам, которую необходимо выполнить в течение следующего года.

Защита планет традиционно была проблемой в первую очередь для NASA. Агентство работает над обновлением своей собственной политики планетарной защиты на основе рекомендаций, сделанных независимым наблюдательным советом в прошлом году.

Стратегия планетарной защиты является частью всплеска космической политики Белого дома в последние недели правления администрации Трампа. В дополнение к обновленной Национальной космической политике, Белый дом 16 декабря опубликовал космическую ядерную стратегию, в которой излагаются приоритеты развития ядерной энергетики и двигательных установок, а также связанные с этим вопросы политики.

Напомним, ранее сообщалось, что в NASA назвали планету для переселения человечества.