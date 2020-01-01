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Загадочного Железного человека засняли на видео

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Неизвестный с реактивным ранцем нарушил границу аэропорта Лос-Анджелеса.
Неизвестного ракетчика засняли на видео
Неизвестного ракетчика засняли на видео
Скриншот видео

Этим летом в СМИ появились новости о загадочных наблюдениях за реактивным ранцем возле международного аэропорта Лос-Анджелеса (LAX). Несколько пилотов заявили, что заметили кого-то с реактивным ранцем, летящего на высоте около километра около Лос-Анджелеса.

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Мы до сих пор не знаем, кто стоял за опасным трюком - и был ли это вообще реактивный ранец, который пилотировал человек. Все, что у нас было, - это забавные записи  разговоров пилотов с авиадиспетчером.

До настоящего времени. Теперь видео, загруженное на YouTube, показывает человека, который летит на реактивном ранце примерно на той же высоте, примерно в 15 км к югу от Лос-Анджелеса.

Видео было снято инструктором школы пилотов Sling Pilot Academy во время учебного полета. Пилоты, которые снимали видео, оперативно сообщили об инциденте в Федеральное управление гражданской авиации.

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“Похоже, что на видео показан реактивный ранец, но это также может быть дрон или другой объект“, - говорится в описании видео. “Если это парень с реактивным ранцем, то еще предстоит выяснить, является ли это легальным испытательным полетом (рядом есть компания по созданию реактивных ранцев) или связанным с недавним обнаружением “ракетчика“ возле Лос-Анджелеса, который вызвали перебои в воздушном движении.

Хотя реактивные ранцы существуют по крайней мере с 1960-х годов, как указывает Gizmodo, они требуют огромного количества энергии и могут летать только в течение очень коротких периодов времени.

Напомним, ранее сообщалось, что экстремалы на реактивных ранцах пролетели рядом с Airbus A380.

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Теги: реактивный ранец, Лос-Анджелес
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