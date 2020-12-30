Из-за сбоя в системе распознавания лиц за решетку угодил невиновный

Печальный инцидент произошел в США.

Полиция Нью-Джерси находится под огнем критики после неправомерного обвинения и ареста подозреваемого на основании всего лишь неисправного программного обеспечения для распознавания лиц, которое с тех пор было запрещено в штате. Теперь пострадавший подает в суд.

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Ниджер Паркс был удивлен, узнав в январе 2019 года, что у полиции города Вудбридж есть ордер на его арест по списку преступлений, включая кражу в магазине и нападение при отягчающих обстоятельствах. Паркс сказал, что никогда не был в этом городе, но когда он пошел в полицейский участок, полицейские немедленно арестовали его.

Позже он узнал, что полиция опознала его с помощью ClearView - ИИ спорного программного обеспечения распознавания лиц.

Поскольку существует много проблем с точностью программного обеспечения и способом получения изображений из социальных сетей, генеральный прокурор штата Нью-Джерси Гурбир Гревал приказал полицейским прекратить использование этой технологии - почти через год после ареста Паркса.

Имея в качестве доказательства только совпадение с распознаванием лиц, полиция допросила Паркса в комнатах без камер, продержала его в тюрьме на десять дней и начала судебную тяжбу, которая истощила все сбережения Паркса, пока судья наконец не отпустил его из-за отсутствия вещественных доказательств.

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Паркс подал иск о гражданских правах против директора и мэра полиции Вудбриджа, а также прокуратуры округа Мидлсекс и окружной тюрьмы.

"Ошибочная идентификация была основана исключительно на программном обеспечении распознавания лиц, которое в настоящее время является незаконным в штате и всегда считалось неисправным", - сказал адвокат Дэниел Секстон. "Никакие фактические доказательства не подтверждали обвинения против моего клиента. Ни отпечатков пальцев, ни ДНК, ни группы крови".

Напомним, ранее сообщалось, что IBM закрывает проект распознавания лиц из-за нарушения прав человека.