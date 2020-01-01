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Google закрывает свой облачный сервис печати

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Cloud Print прекратит работу 31 декабря 2020 года.
Сервис закроется 31 декабря
Сервис закроется 31 декабря
4pd

Кладбище закрытых сервисов Google пополняется регулярно. И на этот раз пришло время для закрытия облачного сервиса, который находился на стадии бета почти 10 лет, и так не "взлетел".

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"Мы хотим сообщить вам, что Google Cloud Print, наше облачное решение для печати, которое находится в стадии бета-тестирования с 2010 года, больше не будет поддерживаться с 31 декабря 2020 года. С 1 января 2021 года устройства во всех операционных системах больше не сможет печатать с помощью Google Cloud Print. Мы рекомендуем вам найти альтернативное решение и выполнить стратегию миграции", - говорится в заявлении команды.

Ранее сообщалось, что Google закрыл свою соцсеть и запустил новую.

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Теги: Google, закрытие
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