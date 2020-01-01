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Тренды YouTube: El Problema (пародия) и Бурунов у Урганта

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В тренде - пародия и интервью.
Тренды YouTube: El Problema (пародия) и Бурунов у Урганта

El Problema (ЛУЧШАЯ ПАРОДИЯ) - MORGENSHTERN & Тимати

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На канале Чоткий паца появилась новая пародия. На этот раз досталось клипу Моргенштерна и Тимати.

Видео набрало более 1,2 млн просмотров за пять дней.

Актер Сергей Бурунов об обиде на Александра Петрова и первом отпуске на море

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Сергей Бурунов рассказывает о том, как пошел на курсы диджеинга, как обиделся на Александра Петрова из-за премьеры фильма и как провел первый отпуск на море в сознательном возрасте. А еще наш гость поговорит с Иваном на повышенных тонах в специальной рубрике для больших артистов.

Напомним, ранее в тренды попали Главный путешественник ютуба и MORGENSHTERN - Cristal & МОЁТ.

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Теги: видео, тренды YouTube
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