Тренды YouTube: El Problema (пародия) и Бурунов у Урганта
El Problema (ЛУЧШАЯ ПАРОДИЯ) - MORGENSHTERN & Тимати
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На канале Чоткий паца появилась новая пародия. На этот раз досталось клипу Моргенштерна и Тимати.
Видео набрало более 1,2 млн просмотров за пять дней.
Актер Сергей Бурунов об обиде на Александра Петрова и первом отпуске на море
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Сергей Бурунов рассказывает о том, как пошел на курсы диджеинга, как обиделся на Александра Петрова из-за премьеры фильма и как провел первый отпуск на море в сознательном возрасте. А еще наш гость поговорит с Иваном на повышенных тонах в специальной рубрике для больших артистов.
Напомним, ранее в тренды попали Главный путешественник ютуба и MORGENSHTERN - Cristal & МОЁТ.
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