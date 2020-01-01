Viasat пожаловалась на спутниковый интернет Илона Маска

Компания Viasat подала прошение в Федеральную комиссию по связи с просьбой провести экологический анализ группировки широкополосных сетей Starlink компании SpaceX, утверждая, что спутниковая система представляет опасность для окружающей среды в космосе и на Земле.

В заявке от 22 декабря Viasat официально потребовал, чтобы FCC провела либо экологическую оценку, либо более строгое заявление Starlink о воздействии на окружающую среду, прежде чем утвердить запрос SpaceX на изменение существующей лицензии на систему, чтобы она могла эксплуатировать еще почти 3000 спутников на более низкой орбите.

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Спутниковые системы уже давно пользуются тем, что известно как категорическое исключение из Закона о национальной экологической политике (NEPA), который требует от федеральных агентств, таких как FCC, оценивать воздействие своих действий на окружающую среду. Это исключение, введенное FCC в середине 1980-х годов, было основано на анализе того времени, согласно которому запуски отдельных спутников не окажут заметного воздействия на окружающую среду.

Размер системы Starlink SpaceX, которая в настоящее время разрешена для приблизительно 12000 спутников, меняет этот расчет, утверждает Viasat в своей петиции. "Но, учитывая огромное количество спутников, о которых идет речь, а также беспрецедентный характер обращения SpaceX с ними как с расходными материалами, потенциальный ущерб окружающей среде, связанный с предлагаемой модификацией SpaceX, является значительным", - заявила компания.

"Полагаться на давнее категорическое исключение Комиссии, чтобы избежать даже расследования экологических последствий предложения по модификации SpaceX, не только нарушило бы NEPA, но и без необходимости поставило бы под угрозу экологические, эстетические, медицинские, безопасность и экономические интересы, которые она стремится защитить, и вредят общественным интересам", - продолжил Viasat.

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Часть петиции касается орбитального мусора. В последние месяцы Viasat подвергал резкой критике в документах FCC по поводу надежности спутников Starlink и опасений, что спутники, выходящие из строя на орбите, могут увеличить количество обломков на НОО. Компания привела статистические данные, согласно которым частота отказов достигает 7% , хотя сюда входят многие из оригинальных спутников Starlink "v0.9", запущенных в мае 2019 года, которые SpaceX намеренно сбрасывала с орбиты в течение последних нескольких месяцев.

SpaceX возражает, что частота отказов на орбите намного ниже, но Viasat утверждал, что FCC следует оценить общий риск увеличения столкновений в рамках экологической экспертизы. "Комиссия не может поверить в слова SpaceX о том, что тысячи спутников, которые она пытается упаковать на более низкую орбиту, не будут существенно увеличивать риски столкновений и производить чрезмерный космический мусор - особенно потому, что SpaceX знает, что, когда ее спутники действительно сталкиваются с другими объектами и фрагментами", - говорится в сообщении.

Аргумент Viasat в пользу экологической экспертизы выходит за рамки орбитального мусора. В нем утверждается, что запуск и повторный вход спутников Starlink представляют опасность для окружающей среды, от производства озоноразрушающих химикатов ракетами-носителями до химикатов, выбрасываемых в атмосферу, когда спутники сгорают при входе в атмосферу, и обломков, достигающих Земли.

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Петиция Viasat - не первая попытка запросить экологическую экспертизу Starlink. В апреле сенаторы Тэмми Дакворт (штат Иллинойс) и Брайан Шатц (штат Гавайи) обратились в Счетную палату правительства с просьбой изучить категорическое исключение FCC для спутниковых систем. В частности, он упомянул о проблемах светового загрязнения от безымянной группировки спутников с описанием, аналогичным Starlink. В статье, опубликованной в журнале с обзором права в январе, также предлагалось применить NEPA в отношении воздействия Starlink на астрономию.

GAO публично не ответило на запрос сенаторов. Однако с тех пор астрономы сообщили, что они довольны уровнем сотрудничества со SpaceX, чтобы смягчить влияние созвездия Starlink на их наблюдения. Это включало установку козырьков на спутники Starlink, чтобы предотвратить отражение солнечного света от спутников и, таким образом, снизить их яркость.

SpaceX официально не прокомментировал заявку Viasat. Однако Илон Маск, основатель и исполнительный директор SpaceX, поставил под сомнение мотивы Viasat для подачи петиции. "Starlink представляет опасность для прибыли Viasat. Прекрати коварные ходы, Чарли Эрген!" - написал Маск в Твиттере 29 декабря в ответ на эту статью. Эрген является соучредителем и председателем правления Dish Network, а не Viasat.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск пообещал посадить ракету на Луну в 2022 году.