Как повернуть время вспять? Эксперименты

Согласитесь, было бы круто повернуть время назад и вернуться в начало 2020 года?

Можно было бы не дать разразиться пандемии, не допустить многих неприятных событий и прожить этот год как следует.

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Звучит фантастически, да? Тем не менее, в физике нет практически ничего, что запрещает времени идти назад. Разве что стрела времени, благодаря которой оно выбирает себе направление, из прошлого в будущее, или наоборот.

В этом видео вы узнаете, насколько реально повернуть стрелу времени обратно и как это можно сделать.

Напомним, ранее блогеры показали, что будет если погладить одежду катком.