Тренды YouTube: Главный путешественник ютуба и MORGENSHTERN - Cristal & МОЁТ

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Птушкин – главный путешественник ютуба / вДудь

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Юрий Дудь взял интервью у Антона Птушкина. Кем был Птушкин 10 лет назад? Родители Птушкина – кто они? Как Птушкин создает свои выпуски? Сколько дней Птушкин снимает один выпуск? Как Птушкин эвакуировал семью из Луганска и какую награду получил от Зеленского.

MORGENSHTERN - Cristal & МОЁТ

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Менее, чем за час, ролик на композицию «Cristal и МОЕТ» набрал почти полмиллиона просмотров. Одну из ключевых ролей в клипе исполнила девушка Моргенштерна Дилара Зинатуллина, которая не постеснялась продемонстрировать пышные формы.

"2020 начался Моргенштерном, был годом Моргенштерна и закончился Моргенштерном. В конце клипа вас ждут итоги года и поздравления", — поделился 22-летний артист.

Напомним, днем ранее в тренды попали Моргенштерн на Давай поженимся и Самая паранормальная история.