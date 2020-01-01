GOODRAM выпустил свой первый внешний накопитель

GOODRAM расширяет свой ассортимент внешним накопителем HL100 USB 3.2 Gen 2 - это первый портативный накопитель бренда.

SSD HL100 стал самым ожидаемым дополнением в портфеле SSD-накопителей GOODRAM. Появление в ассортименте GOODRAM внешних дисков, стало ответом на растущий интерес потребителей к портативным накопителям. К решениям, которые работают быстрее, вмещают гораздо больше данных и при этом не намного крупнее привычных USB-накопителей.

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Новый диск польского производителя чрезвычайно удобен и компактен. По габаритам он соразмерен с банковской картой и с умещается в кармане. При этом ему присущи все преимущества внутренних SSD: высокое быстродействие, устойчивостью к ударам и бесшумная работа.

“SSD - это будущее хранения данных. Новые технологии требуют все более быстрого доступа к данным - и это то, что SSD готов обеспечивать не только в промышленных решениях, но и, прежде всего, в потребительских продуктах“, - подчеркивает Веслав Вильк, владелец бренда GOODRAM.

Максимальная емкость нового диска составит 2 ТБ, что в сочетании с отличным соотношением цены и качества делает HL 100 привлекательным вариантом для решения широкого спектра задач. К тому же производитель дает на него трехлетнюю гарантию.

В украинских розничных сетях и интернет-магазинах HL 100 появится в первой половине января.

Ориентировочная цена: 256Gb - 1700 грн., 512Gb - 2550 грн., 1Tb - 4250 грн., 2Tb - 8790 грн.

Напомним, ранее сообщалось, что GOODRAM создали биоразлагаемую флешку.