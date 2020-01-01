Сколько воды в 1000 кокосах: Эксперимент

На добычу воды ушло 16 часов.

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Блогеры из It's Mamix решили провести опыт над кокосами. Да, именно те прочные, круглые, волосатые, наполненные водой и мякотью шары. Они решили взять и разобрать их на составляющие. А ввязались в это, потому что стало интересно, сколько же той самой жидкости находится в них? Но, так как в разных кокосах количество жидкости отличается, блогеры взяли 1000 штук.

Напомним, ранее блогеры проверяли мини-арбалет против кокоса.