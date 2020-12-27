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Самолет нарисовал в небе гигантский шприц в честь вакцины от Covid-19

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В Германии пилот придумал маршрут, чтобы нарисовать шприц.
Самолет нарисовал шприц
Самолет нарисовал шприц
flightradar24.com

Молодой немецкий пилот рассказал в воскресенье, что он нарисовал гигантский шприц в небе, чтобы отметить начало развертывания в Германии вакцины против коронавируса . 

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Сами Крамер, 20-летний пилот-любитель, тщательно продумал маршрут, который ему нужно было выбрать заранее, чтобы создать эффект в небе над Баден-Вюртембергом.

Маневры включали в себя несколько поворотов на 90 градусов во время полета в среду, который длился один час 40 минут и покрыл около 280 километров .

Шприц можно было увидеть на сайте Flightradar.

"Я хотел дать людям пищу для размышлений в тот день, когда вакцина станет доступной", - сказал в воскресенье AFP Крамер.

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В воскресенье в Германии началась официальная кампания вакцинации от COVID-19, но первые прививки были сделаны накануне, и 101-летний житель дома престарелых стал первым человеком в стране, которому была сделана прививка. 

Всего до конца этого года Германия получит 1,3 миллиона доз, а к концу марта - 11-13 миллионов доз. 

По данным опроса, проведенного YouGov для немецкого информационного агентства DPA, около 65 процентов немцев заявили, что готовы к вакцинации.  

Напомним, ранее сообщалось, что NASA засняло пролет сверхзвукового самолета на фоне Солнца.

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Теги: самолет, Германия, рисунок, коронавирус, вакцина
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