Самолет нарисовал в небе гигантский шприц в честь вакцины от Covid-19

В Германии пилот придумал маршрут, чтобы нарисовать шприц.

Молодой немецкий пилот рассказал в воскресенье, что он нарисовал гигантский шприц в небе, чтобы отметить начало развертывания в Германии вакцины против коронавируса .

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Сами Крамер, 20-летний пилот-любитель, тщательно продумал маршрут, который ему нужно было выбрать заранее, чтобы создать эффект в небе над Баден-Вюртембергом.

Маневры включали в себя несколько поворотов на 90 градусов во время полета в среду, который длился один час 40 минут и покрыл около 280 километров .

Шприц можно было увидеть на сайте Flightradar.

Earlier this week, a pilot in Germany took to the skies to celebrate the availability of a #COVID19 vaccine. https://t.co/VQCzEjIz8a pic.twitter.com/RPAJx74YfA — Flightradar24 (@flightradar24) December 27, 2020

"Я хотел дать людям пищу для размышлений в тот день, когда вакцина станет доступной", - сказал в воскресенье AFP Крамер.

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В воскресенье в Германии началась официальная кампания вакцинации от COVID-19, но первые прививки были сделаны накануне, и 101-летний житель дома престарелых стал первым человеком в стране, которому была сделана прививка.

Всего до конца этого года Германия получит 1,3 миллиона доз, а к концу марта - 11-13 миллионов доз.

По данным опроса, проведенного YouGov для немецкого информационного агентства DPA, около 65 процентов немцев заявили, что готовы к вакцинации.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA засняло пролет сверхзвукового самолета на фоне Солнца.