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Huawei выпустил компьютер с 24-ядерным процессором

Комментариев: 1
Компьютер доступен только для предприятий.
Компьютер Huawei Qingyun W510
Компьютер Huawei Qingyun W510
huaweicentral.com

Настольный компьютер Huawei Qingyun W510 уже запущен в Китае и доступен для промышленных предприятий. Этот компьютер оснащен 24-ядерным процессором Huawei Kunpeng.

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Согласно официальному сайту Huawei, компьютер Quinyung B510 поставляется в следующих вариантах.

  • Kunpeng 920 24-ядерный процессор / 8 ГБ / 512 / графика Huawei Hisilicon 1 ГБ + независимый дисплей / поддержка WiFi
  • Kunpeng 920 24-ядерный процессор / 8 ГБ x 2/512 ГБ / AMD 1 ГБ + независимый дисплей / поддержка WiFi
  • Kunpeng 920 24-ядерный процессор / 8 ГБ / 512 / AMD 1 ГБ + один дисплей / без Wi-Fi
  • Kunpeng 920 24-ядерный процессор / 8 ГБ / 256 / AMD 1 ГБ + один дисплей / без Wi-Fi
  • Kunpeng 920 24-ядерный процессор / 8 ГБ / 512 / AMD 1 ГБ + один дисплей / поддержка Wi-Fi

Следует отметить, что вышеупомянутые варианты имеют внешние дисплеи. Кроме того, эти рабочие станции поставляются с предустановленной системой Unity AKA Unified Operating System (UOS), которая является китайским дистрибутивом Linux на основе Deepin Linux.

Цена этого процессора на данный момент неизвестна.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei выпустит первый смартфон без Android к концу 2020 года.

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Теги: Huawei, компьютер
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Комментариев (1)
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KUPRIENKO_A    28.12.2020, 12:58
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KUPRIENKO_A
фуфло, смыл 24 яядра иметь всего 8 оперативы и 1 гиг видяхи, говно, а скорость процесора какая 0,256?
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