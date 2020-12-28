Тренды YouTube: Моргенштерн на Давай поженимся и Самая паранормальная история
Давай поженимся! Моргенштерн и SLAVA MARLOW.
Читай также: Тренды YouTube: Лига Смеха и Почти бывшие
Жених – Слава, 21 год. Знакомство с рэпером Моргенштерном превратило его из бедного студента в хит-машину. В своём юном возрасте он уже бит-мейкер, певец, продюсер и, как следствие, миллионер. Признаётся, что, несмотря на бешеную популярность, не произнес ни одного нецензурного слова, не пристрастился к алкоголю и не растерял природной скромности – утратил только надежду обрести настоящую любовь. Слава избегает девушек с пониженной социальной ответственностью, безудержных блогерш и матерщинниц. Отдаст своё предпочтение миниатюрной шатенке, которая разделит его интерес к японской культуре и блинчикам с вишней.
САМАЯ ПАРАНОРМАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ [Топ Сикрет]
Читай также: Тренды YouTube: Ревизор в Днепре и JERRY HEIL - Блогер
А что бы делали вы, если бы увидели как люди летают по комнате? Блогеры из Utopia Show объяснили, что ничего сверхъестественного в паранормальных историях нет. Просто мы любим верим во что-то потустороннее.
Напомним. ранее в тренды попали Папа-блогер и Похороны Кернеса.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил
Ждем концерта в Киеве!