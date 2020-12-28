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Тренды YouTube: Моргенштерн на Давай поженимся и Самая паранормальная история

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В тренде - ТВ-шоу и познавательное видео.

Давай поженимся! Моргенштерн и SLAVA MARLOW.

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Жених – Слава, 21 год. Знакомство с рэпером Моргенштерном превратило его из бедного студента в хит-машину. В своём юном возрасте он уже бит-мейкер, певец, продюсер и, как следствие, миллионер. Признаётся, что, несмотря на бешеную популярность, не произнес ни одного нецензурного слова, не пристрастился к алкоголю и не растерял природной скромности – утратил только надежду обрести настоящую любовь. Слава избегает девушек с пониженной социальной ответственностью, безудержных блогерш и матерщинниц. Отдаст своё предпочтение миниатюрной шатенке, которая разделит его интерес к японской культуре и блинчикам с вишней.

САМАЯ ПАРАНОРМАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ [Топ Сикрет]

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А что бы делали вы, если бы увидели как люди летают по комнате? Блогеры из Utopia Show объяснили, что ничего сверхъестественного в паранормальных историях нет. Просто мы любим верим во что-то потустороннее.

Напомним. ранее в тренды попали Папа-блогер и Похороны Кернеса.

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Теги: тренды YouTube, видео
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гость  (аноним)  28.12.2020, 11:59
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