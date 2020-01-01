Когда три лучше, чем пять: Сравнительный обзор процессора Intel i3-1115G4

Все пользователи компьютера знают, что Intel i3 — самый младший из процессоров, потому лучше брать пятый, а еще лучше — седьмой или девятый. Звучит вполне логично, но не все так просто.

Этот обзор не совсем обычный. Мы не будем рассматривать внешний вид ноутбуков, сравнивать ход клавиш и считать количество портов. В обзоре мы уделим внимание сравнению процессоров.

Читай также: Intel выпустила самый мощный в мире процессор

Совсем недавно вышло новое поколение процессоров Intel, и среди неподготовленных покупателей начались проблемы. Например, если на полке стоят два ноутбука, на которых написано — i3 и i5, и при этом ценник будет одинаковым, наверняка вы захотите купить именно i5. Но нужно еще обращать внимание, какого поколения этот процессор.

Давайте рассмотрим на примере. У нас будет двойной сравнительный обзор ноутбуков от Acer: Aspire 5 A515-56G и Aspire E5-575G. Согласитесь, с ходу трудно определить, какой где процессор. Поэтому сначала характеристики.

Aspire E5-575G

Процессор: Intel Core i5-7200U (Kaby Lake-U/Y) 14 нм

Тактовая частота: 2700 МГц

Максимальная тактовая частота: 3095МГц

Количество ядер: 2 (4)

Память: 8192 Мбайт

Встроенный графический процессор: Intel® HD Graphics 620

Графический процессор: NVIDIA GeForce 940MX 2048 Мбайт GDDR5

Aspire 5 A515-56G

Процессор: 11th Gen Intel Core i3-1115G4

Тактовая частота: 3000 МГц

Максимальная тактовая частота: 3046МГц

Количество ядер: 2 (4)

Память: 8192 Мбайт

Встроенный графический процессор: Intel(R) UHD Graphics

Графический процессор: NVIDIA GeForce MX350 2048 Мбайт GDDR5

Вроде кажется, что по цифрам все равно побеждает i5. И максимальная частота выше, и в названии видеокарты вроде цифра больше.

Intel Core i3-1115G4 11-го поколения - это процессор нижнего и среднего уровня. Он обычно используется в категории обычных ноутбуков как более доступный вариант, чем более быстрые и дорогие чипы i5-1135G7 и i7-1165G7 из той же линейки.

Читай также: Маленький компьютер для больших задач – обзор Rim2000 Intel NUC

В качестве основного отличия Core i3-1115G4 имеет два процессорных ядра, в отличие от четырех ядер в процессорах i5 и i7 11-го поколения. Но ранее i5 также имели двухъядерную архитектуру. Как, например, i5-7200U.

Каждое ядро отвечает за обработку одного потока. Но не в случае с i3. Здесь используется специальная технология, которая позволяет виртуально обрабатывать одному ядру сразу два потока. Это превращает двухъядерный процессор в четырехъядерный. Ранее такая технология использовалась только в процессорах i5 и i7.

i3 включает в себя встроенную графику G4 Intel UHD. Ее тоже можно использовать для легких игр, но в данном обзоре это не важно, потому что еще есть и дискретная видеокарта. Но даже встроенная графика может отображать видео в 4K.

Но давайте проверим процессоры в тестах.

Сравниваем оба процессора на PCMark 10.

Как видите, i3 побеждает i5 по всем параметрам. Но, может, это синтетические тесты обманывают?

Давайте проверим ноутбуки в деле. Запустим самую ожидаемую игру года Cyberpunk 2077.

Слева - i5, справа - i3

Для чистоты теста используем одну сборку Windows 10 и одну версию игры: 1.6. Начинаем с общего сохранения и смотрим на настройки.

Тут даже ничего объяснять не надо: i3 показывает лучшую картинку.

Слева - i5, справа - i3

При запуске Cyberpunk 2077 оба ноутбука начали заметно шуметь и греться. Нагревание не критическое, так что пару часов позалипать в Найт-Сити можно.

Но, подчеркиваем, это не игровой ноутбук, а «рабочая лошадка». Для требовательных игр нужны более серьезные «машины». Или же можно использовать облачный гейминг. Тогда вы вообще никак не привязаны к железу и можете играть на любом компьютере, ноутбуке или планшете.

Читай также: Меньше, дешевле, быстрее: Intel представила процессоры пятого поколения

С обычными же задачами ноутбук на i3 справляется отлично. Куча вкладок в Хроме, текстовые редакторы, таблицы и редактирование фото проходят без проблем.

В ноутбук можно добавить память, учитывая, что сам процессор поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200 или LPDDR4x-3733.

К слову, i5-7200U – только до 32 ГБ и лишь память DDR4-2133, LPDDR3-1866 и DDR3L-1600.

Сам ноутбук с i3 - легкий и достаточно мощный. Процессор специально создавался для того, чтобы устанавливать в тонкие модели ноутбуков, которые созданы для нетребовательных задач. Нетребовательные задачи - это практически все, что не включает навороченные игры и редактирование видео. Нет, конечно поиграть и рендерить видео можно, только это будет не так быстро, как на i5. Если вы не монтируете и кодируете постоянно видео в 4К для YouTube и не работаете в архитекторском бюро, вам процессора i3 более чем хватит.

Читай также: Для работы и игр: Обзор ноутбука Lenovo ideapad L340 15 Gaming

Когда вы выбираете компьютер или ноутбук, нужно понять, для чего вы его берете. В наши дни даже базовый двухъядерный процессор достаточно быстр для выполнения простых задач. Это означает, что независимо от того, покупаете ли вы ноутбук или ПК, Windows 10 должна отлично работать даже на бюджетной модели. Скорей, самым главным тормозом, или “бутылочным горлышком“, будет HDD. Лучше пожертвовать процессором, выбрав i3 вместо i5, но получить ноутбук с SSD или, что лучше, NVMe. Тогда вы получите очень быстрый ноутбук даже на бюджетном процессоре.

Напомним, ранее мы провели обзор ультрабука ideapad S540.