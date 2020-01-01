Обзор Intel NUC10i5FNH: Высокая производительность в небольшом корпусе

NUC или мини-ПК в малом форм-факторе малоизвестны у нас. Но они очень привлекательны по цене и производительности, при этом освобождая больше места. Все, что вам нужно для работы - это монитор, мышка и клавиатура. NUC не такие громоздкие, как корпусы ПК, и доступнее, чем ноутбуки с такими же характеристиками.

Обзор Intel NUC10i5FNH

Линейка Intel NUC в последние годы пользуется большим успехом, а семейство NUC предлагает множество вариантов по разным ценам. Intel NUC10i5FNH - это модель среднего класса в этом семействе со многими хорошими качествами. Если вам нужен доступный и компактный ПК с процессором Intel Core i5 - этот обзор для вас.

Характеристики

Процессор: Четырехъядерный Intel Core i5-10210U (1.6 - 4.2 ГГц)

Четырехъядерный Intel Core i5-10210U (1.6 - 4.2 ГГц) Объем оперативной памяти: 8 Гб

8 Гб Порты :

: На передней панели: 2 x USB 3.0, 1 х Разъем для подключения наушников/микрофона,

На задней панели: 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.1 Type-C Gen2, 1 x LAN (RJ-45), 1 x HDMI

На боковой панели: Разъем для замка Kensington, 1 х Кардридер

Предустановленное ПО: Windows 10 Home

Windows 10 Home Размеры: 117 x 112 x 51 мм

117 x 112 x 51 мм Вес: 1.35 кг

Если вам не нужна максимальная графическая производительность мини-ПК, Intel NUC10i5FNH оправдает все ваши ожидания. У него отличный процессор, небольшой форм-фактор, занимающий мало места, множество вариантов подключения и поддержка Wi-Fi 6. Также имеется удобный встроенный кардридер для импорта изображений и видео с вашей цифровой камеры. В целом, Intel NUC10i5FNH - отличный вариант для тех, кому нужен ПК в небольшом форм-факторе для дома, офиса, и особенно для тех, кто работает из дома и имеет ограниченное пространство.

Дизайн

Обзор Intel NUC10i5FNH

Читай также: В 2014 году RIM2000 выпустит NUC-системы нового поколения

Intel NUC10i5FNH поставляется в небольшой синей коробке, которая похожа на все другие устройства NUC. Вы видите изображение устройства, его имя и тип процессора, который он использует.

На коробке есть информация о конкретной модели, код продукта и дата изготовления.

Внутри же коробки вы найдете сам мини-ПК, комплект с аксессуарами, различные винты для крепления дисков, руководство по быстрой установке, информацию о гарантии и безопасности, а также адаптер питания. По размеру он похож на адаптер питания ноутбука.

Распаковка Intel NUC10i5FNH выполняется быстро: упаковка проста, и в ней нет никаких дополнительных наворотов.

Как и все другие устройства семейства NUC, Intel NUC10i5FNH имеет функциональный дизайн. Основное внимание уделяется не эстетике, а эффективности, простоте доступа и использования. На передней панели вы видите кнопку питания, аудиоразъем и два порта USB 3.1 (один типа A, а другой - типа C).

Обзор Intel NUC10i5FNH

По бокам расположены вентиляционные решетки, которые помогают поддерживать оптимальный воздушный поток, а на одной из них есть слот для карт памяти SDXC с поддержкой UHS-II.

Обзор Intel NUC10i5FNH

На задней панели Intel NUC имеется множество портов: три порта USB 3.1 Gen2 (два типа A и один тип C), один порт Ethernet (со скоростью 1 Гбит / с), один порт HDMI 2.0b, разъем питания, и замок Кенсингтона.

Обзор Intel NUC10i5FNH

Размер Intel NUC10i5FNH составляет 117 x 112 x 51 мм в ширину, глубину и высоту.

NUC в работе

Обзор Intel NUC10i5FNH

Intel NUC10i5FNH поставляется с мобильным процессором Intel Core i5-10210U , который также часто встречается в ноутбуках. Он имеет четыре ядра на восемь потоков, базовую частоту 1,6 ГГц и максимальную частоту в турбо-режиме 4,2 ГГц. Положительным моментом этого мобильного процессора является его низкий TDP (расчетная тепловая мощность) всего 15 Вт.

Устройства Intel NUC также могут быть оснащены другими процессорами, такими как Intel Core i7-10710U или Intel Core i3-10110U. Для получения более подробных характеристик и сравнения всех вариантов перейдите на эту страницу: Мини-ПК Intel NUC.

Читай также: Маленький компьютер для больших задач – обзор Rim2000 Intel NUC

Внутри NUC нет выделенной видеокарты. Все модели поставляются со встроенным графическим чипом Intel UHD, который подходит для мониторов 4K, производительности и потребления мультимедиа, но не для игр или редактирования видео. Т.е. это можно назвать офисным вариантом.

Intel NUC10i5FNH может быть оснащен 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2666 и жестким диском на 1 ТБ. Цена меняется в зависимости от аппаратных компонентов вашей конкретной модели. Устройство, которое мы получили для тестирования, было с 16 ГБ оперативной памяти и без жесткого диска. На скриншоте ниже вы можете увидеть технические характеристики его оперативной памяти. Следует иметь в виду, что Intel NUC поддерживает до 64 ГБ ОЗУ, поэтому вы можете добавить больше, если 8 ГБ недостаточно.

Intel NUC10i5FNH позволяет использовать один твердотельный накопитель M.2 NVMe и 2,5-дюймовый жесткий диск или твердотельный накопитель SATA III.

Если вы захотите поменять жесткий диск или оперативную память, доступ к его внутреннему устройству очень прост. Все, что нужно, - это открутить четыре винта, которые находятся на его дне.

Нам досталась модель с NVMe Intel Optane и дополнительным HDD, которые работают в RAID-массиве.

Это сделано для улучшения отказоустойчивости, но если вдруг вам надо - можно использовать диски по отдельности. Также можно заменить диск на другой.

Обзор Intel NUC10i5FNH

Слоты для оперативной памяти и хранилища просты в доступе и использовании. Кроме того, внутри упаковки Intel NUC у вас есть все необходимые винты.

Обзор Intel NUC10i5FNH

Читай также: Уже не улучшить: Что внутри у нового Mac Mini

Пока мы не нагружали процессор внутри Intel NUC, шума почти не было. И даже когда мы провели стресс-тестирование процессора, мини-ПК не был громче, чем то, что вы услышите при использовании ноутбука с аналогичным оборудованием. Один небольшой недостаток заключается в том, что Intel NUC10i5FNH представляет собой "магнит" для пыли и отпечатков пальцев. Спустя всего день использования это выглядело так, как на фото ниже. Если вы хотите, чтобы он был чистым и аккуратным, возможно, вам придется регулярно его протирать.

Обзор Intel NUC10i5FNH

Мы также обновили прошивку Intel NUC10i5FNH, чтобы довести ее до последней версии и получить максимальную производительность перед запуском наших стандартных тестов.

Одним из недостатков настройки Intel NUC10i5FNH является то, что в начале работы из коробки вам нужно установить все драйверы самостоятельно. Без них вы не получите ни безошибочного опыта, ни максимальной производительности. Чтобы упростить этот процесс, на NUC уже установлен Intel Driver & Support Assistant (Intel DSA). Его можно использовать для поиска, загрузки и установки всех драйверов для всех компонентов Intel внутри NUC. Как вы сами убедитесь, их много, и это самый простой способ убедиться, что вы все установили.

Обзор Intel NUC10i5FNH

Беспроводное соединение и Bluetooth на Intel NUC10i5FNH превосходны. Этот мини-ПК оснащен беспроводной сетевой картой Intel Wi-Fi 6 AX201, которая хорошо работает с самыми быстрыми маршрутизаторами на рынке. Windows 10 сообщила о подключении Wi-Fi со скоростью 2,4 Гбит / с, и нам также понравился Bluetooth 5 для подключения мобильных клавиатур, мышей, гарнитур и многого другого. Поскольку NUC имеет только три порта USB Type-A, подключение Bluetooth может быть тем, что вам нужно для подключения всех гаджетов, которые вы хотите.

Производительность в тестах

Чтобы лучше понять производительность, предлагаемую Intel NUC10i5FNH с процессором Intel Core i5-10210U, мы сравнили его с настольным ПК с процессором Intel Core i5-10600K и провели несколько тестов. В то время как компоненты внутри этого мини-ПК являются компонентами настольного ПК, его процессор аналогичен процессору ноутбука. Следовательно, ключевым отличием производительности является процессор, используемый в приобретаемом вами NUC.

Сначала мы протестировали Intel NUC10i5FNH, используя CPU-Z. В тесте Single Thread его процессор набрал 397 баллов, что всего на 6% медленнее, чем у настольного процессора, с которым мы его сравнивали.

Обзор Intel NUC10i5FNH

В многопоточном тесте CPU-Z Intel NUC не выиграла от меньшего количества ядер, доступного в его процессоре, ориентированном на ноутбук, и тоже набрала намного меньше, чем его аналог для настольных ПК.

Затем мы запустили PCMark 10, тестовое приложение, которое оценивает производительность системы в повседневных повседневных действиях. Это означает просмотр веб-страниц, видеоконференции, время запуска приложений, производительность и создание цифрового контента. Intel NUC10i5FNH набрал 3610 баллов, что сравнимо с оценкой ноутбука среднего класса, выпущенного к концу 2019 - первой половине 2020 года.

Обзор Intel NUC10i5FNH

Читай также: AMD на стиле: Обзор ультрабука ideapad S540

Чтобы проверить температуру, достигаемую процессором Intel Core i5-10210U внутри Intel NUC10i5FNH, мы провели тест стабильности AIDA64. Максимальная температура, которую мы видели, составляла 90 градусов по Цельсию, а средняя температура составляла около 83 ° C. Хотя этот результат невелик, это неудивительно, учитывая размер Intel NUC и ограниченное охлаждение. Положительным моментом является то, что системы вентиляции достаточно, чтобы поддерживать процессор ниже максимальной рабочей температуры 100 ° C, даже при полной нагрузке.

С помощью AIDA64 мы также проверили, сколько энергии требуется процессору Intel Core i5-10210U при высоких нагрузках. Мы увидели, что максимальная потребляемая мощность составляет всего 39 Вт. Отличный результат, демонстрирующий энергоэффективность процессоров для ноутбуков, используемых в Intel NUC.

Что касается накопителей - тут все предсказуемо быстро и тихо.

Intel NUC10i5FNH - это прочный мини-ПК, который может делать все с надежной производительностью, если вам не требуется выделенная видеокарта. Проведенные нами тесты подтверждают, что его производительность сравнима с производительностью ноутбука среднего класса, выпущенного в конце 2019 - первой половине 2020 года. Тяжелые игры, типа Cyberpunk 2077 на NUC точно не пойдут, но игры из магазина Windows Store - вполне. Те же WOT Blitz показали вполне неплохой результат. Но, не стоит забывать, что этот мини-ПК создан для работы, а не игр.

Выводы

Теперь вы знаете, что ожидать от Intel NUC10i5FNH с точки зрения производительности и других опций, доступных в семействе Intel NUC. В целом, мы довольны производительностью Intel NUC10i5FNH. Это мини-ПК, который подходит для всего, кроме игр, редактирования видео или автоматизированного проектирования (САПР) - задач, требующих мощной видеокарты. Если вам нужна большая мощность, есть из чего выбрать, в том числе NUC с процессором Intel Core i7. Кроме того, если вам нужна меньшая цена, есть более доступные варианты с Intel Core i3.

Напомним, ранее мы проверяли, на что способен Intel Core i3 10-го поколения.