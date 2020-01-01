В Windows 10X появится улучшенный Проводник

Он будет интегрирован с OneDrive .

Windows 10X изначально планировалась как операционная система для продуктов с двумя экранами, таких как Surface Neo, но, по словам Microsoft, сначала она появится на традиционных ноутбуках с одним экраном.

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Окончательная версия Windows 10X включает новый современный проводник, который имеет глубокую привязку к OneDrive как часть подхода Microsoft, ориентированного на Интернет. Как вы, возможно, знаете, проводник в Windows 10 в настоящее время является частью оболочки Windows и позволяет просматривать папки и файлы, но также отвечает за другие части ОС.

В Windows 10X современная версия File Explorer - это независимое приложение с доступом к вашим файлам только в локальном хранилище и OneDrive.

Новый дизайн Проводника windowslatest.com

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Идея состоит в том, чтобы обеспечить тесную интеграцию с OneDrive, и это имеет смысл, потому что Windows 10X - это прежде всего Интернет, как и Chrome OS от Google.

Современный проводник не имеет расширенных функций, таких как "Этот компьютер", но вы все равно можете просматривать локальные файлы вместе с файлами в OneDrive. Современная замена File Explorer будет простой, по крайней мере, на данный момент.

Новый дизайн Проводника windowslatest.com

Как вы можете видеть на приведенном выше снимке экрана ранней версии современного файлового менеджера, Microsoft удалила все устаревшие компоненты классического проводника, в том числе сетевые настройки и полноценное меню свойств. Параметры, связанные с хранилищем, теперь доступны только в главном приложении настроек.

Microsoft также отключила поддержку расширений проводника или приложений, таких как OpenShell, в Windows 10X.

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Microsoft не собирается публично тестировать операционную систему Windows 10X, что вызывает вопросы, опасения и предположения о качестве ОС и возможностях собственных приложений.

Согласно надежным источникам, Microsoft уже завершила работу над RTM-кандидатом на Windows 10X , который основан на ветке Windows 10 Iron. В последней версии Windows 10 отсутствует поддержка приложений Win32, но для потоковой передачи приложений через Интернет можно использовать новую службу под названием "Cloud PC", поэтому их не нужно устанавливать изначально.

Поддержка собственных настольных приложений для Windows 10X будет запущена не ранее конца 2021 или начала 2022 года.

В дополнение к классическому проводнику Windows 10X не будет поставляться с приложениями UWP Почты и Календаря и настольными приложениями Office. Вместо этого пользователям будет предложено использовать веб-приложения Office и Outlook, которые обновляются чаще, чем версии UWP.

Напомним, ранее сообщалось, что Windows 10 получит улучшенный Проводник.