На МКС установили первый в мире коммерческий воздушный шлюз

Международная космическая станция теперь оснащена новым оборудованием.

В понедельник (21 декабря) к внешней стороне МКС был прикреплен первый коммерческий воздушный шлюз. Новая конструкция представляет собой воздушный шлюз в форме колокола, который предназначен для передачи полезных нагрузок и других материалов изнутри станции в космический вакуум.

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Построенный Nanoracks, в Хьюстоне аэрокосмической компании, известной по производству исследовательских боксов для научных экспериментов или малых спутников, воздушный шлюз является не только первым в своем роде, но и первой крупномасштабной космической техникой.

Кусок металла весом 907 кг, называемый Bishop (епископ), назван в честь шахматной фигуры (слон). Название представляет собой маневренность модуля, когда он прикреплен к роботизированной руке станции, но также представляет планы Nanoracks на будущее. (Компания не останавливается на одном воздушном шлюзе и даже надеется в конечном итоге запустить собственную космическую станцию).

"Епископ" был запущен на станцию ​​в рамках недавней миссии NASA по пополнению запасов CRS-21 , которая стартовала из Космического центра Кеннеди во Флориде 6 декабря. Шлюз был спрятан внутри негерметичного багажника грузового космического корабля SpaceX Dragon и был прикреплен к внешней стороне станции. в понедельник (21 декабря) и будет введен в строй где-то в начале 2021 года.

Модуль воздушного шлюза Nanoracks Bishop, который добавляется к космической станции, в пять раз превышает вместимость воздушного шлюза японского экспериментального модуля (JEMAL).

Bishop не одинок; в настоящее время на станции используются еще три шлюза: два используются космонавтами при входе и выходе из космической станции, а третий используется для отправки небольших грузов в космос. Этот воздушный шлюз, расположенный в японском экспериментальном модуле, в настоящее время является единственным способом, с помощью которого Nanoracks может запускать спутники своих клиентов в космос.

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Это скоро изменится; Воздушный шлюз Bishop предоставит дополнительные возможности для больших грузов. Он предназначен для использования 10 раз в год в течение 10 лет и может развертывать полезную нагрузку размером с холодильник, тогда как в японском воздушном шлюзе полезные нагрузки не превышают размеры микроволновой печи.

Bishop - не обычный воздушный шлюз. Как правило, воздушный шлюз имеет входную дверь, вестибюль и выходную дверь, сказал он Space.com. Но Bishop отличается тем, что у него нет дверей и он полностью полагается на роботизированный манипулятор космической станции под названием Canadarm2 .

Как только полезная нагрузка будет развернута, рука снова прикрепит модуль к внешней стороне станции и будет ждать следующего использования.

Bishop поможет большему количеству компаний и университетов достичь космоса. Поскольку он может вместить в пять раз больше, чем японский воздушный шлюз, это означает, что больше клиентов смогут своевременно доставить свои полезные грузы в космос и им не придется полагаться на миссии совместного использования.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп предложил приватизировать МКС.