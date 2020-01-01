IRDM PRO DDR4 ускоряется и становится снежно-белой

Память для процессоров нового поколения стала еще быстрее.

С появлением процессоров новых поколений, которые прекрасно работают с высокочастотными модулями памяти, GOODRAM расширяет ассортимент культовой серии IRDM PRO DDR4. Новейшие представители серии способны работать на частоте до 4000 МГц, поддерживают тайминги 18-22-22 при напряжении 1,4 В, и представлены в вариантах емкостью до 8 Гб для одноканальных и 16 Гб для двухканальных наборов. Однако, по словам производителя, вскоре появятся варианты большей емкости, и 4000 МГц не останется максимальной частотой для линейки IRDM PRO.

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Премьера 4000 МГц модулей также стала удобным поводом для презентации новой цветовой схемы для линейки IRDM. Модули цвета Hollow White (чисто белый) оснащены такими же радиаторами, что и модули классического для IRDM PRO цвета Pitch Black. Однако в белой версии логотип линейки не красный, а серебристый. Также, уникальным решением стало использование печатной платы белого цвета, чего не встретишь среди массовых продуктов конкурентов. Это дополнительно подчеркивает уникальность дизайна IRDM PRO. Решение включить вариант цвета Hollow White в портфолио стало результатом анализа текущих трендов в дизайне кастомных игровых компьютеров. В которых все чаще и чаще вместо RGB подсветки, делают ставку на минимализм и монохромное исполнение. Новые модули IRDM PRO Hollow White, выпускаемые и в версии 3600 МГц, идеально сочетаются с компьютерными компонентами других производителей, которые все чаще можно встретить в белом цвете.

IRDM PRO DDR4 goodram

Также стоит напомнить, что все модули памяти GOODRAM и IRDM производятся в Польше, из тщательно отобранных компонентов и проходят многоуровневую проверку качества, благодаря чему компания может давать на них пожизненную гарантию.

В украинских розничных сетях и интернет-магазинах IRDM PRO DDR4 Hollow White появится во второй половине января.

Примерная стоимость IRDM PRO HOLLOW WHITE Спецификация Цена, USD 8GB 3600MHz CL17 SR DIMM 50 16GB 3600MHz CL17 DR DIMM 90 2x8GB KIT 3600MHz CL17 SR DIMM 95 2x16GB KIT 3600MHz CL17 DR DIMM 175

Напомним, ранее сообщалось, что Goodram выпустила накопители M.2 SSD для геймеров.