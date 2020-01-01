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Гидравлический пресс против самого крепкого кольца: Эксперименты

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Какую нагрузку выдержит кольцо из карбида вольфрама?

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Блогеры из crazy russian experiments проверили с помощью гидравлического пресса кольца из самых необычных материалов: карбида вольфрама, титана, карбона и др.

Какое кольцо окажется самым крепким и при какой нагрузке оно сломается?

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать вечную батарейку.

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Теги: видео, эксперименты
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