Гидравлический пресс против самого крепкого кольца: Эксперименты

Какую нагрузку выдержит кольцо из карбида вольфрама?

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Блогеры из crazy russian experiments проверили с помощью гидравлического пресса кольца из самых необычных материалов: карбида вольфрама, титана, карбона и др.

Какое кольцо окажется самым крепким и при какой нагрузке оно сломается?

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать вечную батарейку.