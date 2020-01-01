Илон Маск рассказал, как хотел продать Tesla Apple за 60 миллиардов

Но Тим Кук отказал.

Илон Маск, видимо, попытался продать Tesla Apple. Отвечая на твит о вчерашнем отчете Reuters об амбициях Apple в отношении электромобилей, Маск сказал: "В самые мрачные дни программы Model 3 я связался с Тимом Куком, чтобы обсудить возможность приобретения Apple Tesla (за 1/10 нашей текущей стоимости). Он отказался встретиться". 1/10 стоимости сейчас - это $60 миллиардов.

Читай также: Apple подтвердила разработку беспилотных автомобилей

В течение многих лет ходили слухи о продаже Tesla компании Apple, но мы впервые слышим что-то определенное от Маска.

В той же ветке исполнительный директор также поставил под сомнение точность вчерашнего отчета. По данным Reuters, Apple разрабатывает "революционную" батарею, в которой используется конструкция "одноячеек". Источники, с которыми беседовал Reuters, сказали, что аккумулятор даст потенциальному автомобилю Apple больший запас хода, чем большинство других электромобилей. Один из источников охарактеризовал дизайн как "следующий уровень". Reuters также сообщило, что Apple изучает возможность использования химического соединения фосфата железа, чтобы сделать производство ячеек питания менее дорогим.

"Странно, если это правда, - сказал Маск об этих предложениях. Далее он добавил, что Tesla уже использует железо-фосфатные батареи в автомобилях, которые она производит на своей фабрике в Шанхае, и сказал, что конструкция с одним элементом "электрохимически невозможна", поскольку полученная батарея не может производить достаточно высокое максимальное напряжение для использования. "Может быть, они имели в виду элементы, соединенные вместе, как наш структурный аккумулятор?" сказал он. В отчете также упоминается возможность установки Apple датчиков LiDAR в автомобиль. Если вы какое-то время следили за Маском, то наверняка знаете, что он назвал LiDAR "дурацким занятием". Другими словами, можно с уверенностью сказать, что слухи на Маска не впечатляют.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск заявил о миллиардных убытках.