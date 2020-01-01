OnePlus показал прототип телефона с меняющим цвет корпусом

Корпус поменяет цвет, если вам пришло сообщение.

OnePlus взяла перерыв в выпуске телефонов, чтобы продемонстрировать свой последний прототип - концепт OnePlus 8T. Он демонстрирует ряд передовых технологий, в том числе задний кожух, который меняет цвет в ответ на различные триггеры.

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Один из способов, которым это может быть полезно, - это предупреждать вас о входящих уведомлениях, когда ваш телефон лежит горизонтально. Вы даже можете отклонять уведомления, махнув рукой, потому что массив задней камеры также оснащен модулем обнаружения радара mmWave, который отслеживает движение в непосредственной близости.

По словам OnePlus, радар достаточно хорош, чтобы обнаруживать модели дыхания, а задняя часть телефона может даже менять цвет со временем, чтобы вы были спокойны и расслаблены. В одном из демонстрационных видеороликов концепции демонстрируется приложение, которое может контролировать дыхание, хотя, если бы вы использовали его для управления собственным дыханием, вы бы не смогли увидеть экран.

Изменение цвета стало возможным благодаря металлооксидной пленке, прикрепленной к корпусу телефона. Поскольку на него подаются разные напряжения, управляемые аппаратным обеспечением внутри телефона и запущенным на нем программным обеспечением, оттенок на задней панели меняется с темно-синего на светло-серебристый. OnePlus называет это технологией реактивного зондирования.

Корпус меняет цвет oneplus

“В концепции OnePlus 8T используется сочетание естественного дизайна и передовых технологий для создания более естественного взаимодействия между пользователями и устройством“, - поясняет OnePlus.

Это природное вдохновение отчасти черпается в “многоцветной воде горячих источников“ Памуккале в Турции, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, известного своими потрясающими террасами из природного известняка.

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Вы не сможете купить OnePlus 8T Concept, но это интересный взгляд на то, что может скоро появиться в устройствах, которые мы носим в наших карманах. Радарная технология мало чем отличается от системы Motion Sense, которую мы видели в телефонах Pixel 4, которая впоследствии была исключена в Pixel 5.

“Сочетание меняющихся цветов на электрохромной задней панели OnePlus 8T Concept с технологией распознавания миллиметровых волн - это лишь первый шаг к открытию широкого спектра возможностей взаимодействия людей со своими смартфонами“, - говорит OnePlus. “Мы полагаем, что в ближайшем будущем у реактивного зондирования будет гораздо больше применений“.

Возможности концепции OnePlus 8T по изменению цвета и обнаружению радара показаны на видео ниже.

Напомним, ранее сообщалось, что OnePlus покажет концептуальный смартфон со скрытой камерой.