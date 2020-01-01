Газировка, кокос и голова против шредера: Эксперименты
Продукты пропустили через шредер.
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Блогер TimOn ChaveS решил проверить, что может сжевать шредер. На этот раз он пропустил через него продукты: грецкие орехи, кокос, газировку. И также на уничтожение пошла голова. Пластиковая.
Видео снято как Проверка Эксперимента! Не повторять! Любые действия в видео не являются призывом к их повторению! Пожалуйста, будьте ответственны всегда!
Напомним, ранее блогеры проверяли, закипает ли кровь в вакууме.
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