Китай запустил первую ракету Long March 8

Ракета вывела на орбиту пять полезных грузов, включая засекреченный спутник дистанционного зондирования и первый коммерческий спутник SAR.

Китай успешно осуществил первый запуск новой ракеты средней грузоподъемности Long March 8 поздно вечером в понедельник, что стало небольшим шагом на пути к повторному использованию китайских ракет.

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"Long March 8" длиной 50,3 метра и массой 356 тонн стартовал в 06:37 по киевскому времени 22 декабря с прибрежной космодрома Вэньчан, выводя пять спутников на солнечно-синхронные орбиты. Запуск был отложен на два дня из-за погодных условий.

Государственный оборонный подрядчик China Aerospace Science and Technology Corp. (CASC) подтвердила успешный запуск примерно через 40 минут.

Long March 8 сочетает в себе 3,35-метровый диаметр Лонг Марч керосин-жидкий кислород первой стадии с 3-метрового диаметра hydrolox второй этап из серии Long March 3A.

Основная ступень приводится в движение парой двигателей Kerolox YF-100, в то время как два боковых ускорителя диаметром 2,25 метра используют по одному двигателю YF-100.

Китайская академия ракет-носителей (CALT), дочерняя компания CASC, которая разработала и произвела пусковую установку, заявляет, что новая ракета заполняет пробел в способности Китая запускать на солнечно-синхронную орбиту в диапазоне 3-4,5 тонны.

Long March 8, как и ракеты-носители Long March 5, 6, 7 нового поколения, предназначен для замены и модернизации стареющих китайских гиперголичных семейств Long March 2, 3 и 4.

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Long March 8 будет адаптирован для повторного использования в будущем. Во время пуска тяга была снижена до 77,5% примерно во время максимального динамического давления.

"Технология регулировки тяги является ключевой технологией для многоразового использования ракет и должна быть освоена", - сказал Сяо Юнь, главнокомандующий Long March 8. Дальнейшие испытания, связанные с вертикальным взлетом и вертикальной посадкой, запланированы на 2021 год.

Основной полезной нагрузкой был XJY-7, засекреченный испытательный спутник технологии дистанционного зондирования, разработанный Китайской академией космических технологий (CAST). Масса спутника предполагается около 3 тонн.

На борту также находились четыре меньших полезной нагрузки. Haisea-1 - первый миниатюрный радар с синтезированной апертурой (SAR) для Spacety, коммерческой китайской спутниковой компании, основанной в 2016 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай успешно запустил две ракеты за три дня.