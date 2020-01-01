Самовосстанавливающееся стекло для смартфонов создали из льняного масла

Трещины на телефонах будут затягиваться сами.

Уронить смартфон часто означает жить потом с треснувшим экраном до следующей покупки или оплачивать дорогостоящий ремонт. Но исследователи были заняты приближением технологии самовосстановления дисплея к практической реальности.

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Команда из Корейского института науки и технологий (KIST) разработала самовосстанавливающийся электронный материал, который может восстанавливать трещины и другие физические повреждения, и в нем есть один секретный ингредиент: льняное масло.

Льняное масло производится из семян льна, и те же самые семена были адаптированы исследователями аналогичным образом, чтобы добавить их в бесцветный полиимид (CPI) - альтернативу стеклу, которая уже находит применение в складных экранах смартфонов.

Этот добавленный масляный ингредиент может проникать в трещины, образовавшиеся при разрыве CPI, и - если ученые смогут заставить его работать надежно в масштабе, это может означать экраны, которые могут "излечиваться" после удара.

"Мы смогли разработать самовосстанавливающийся бесцветный полиимид, который может радикально изменить физические свойства и срок службы поврежденных полимерных материалов", - говорят исследователи.

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Льняное масло, которое способствует самовосстановлению, сначала загружали в микрокапсулы, которые затем смешивали с силиконовым материалом. Затем этот материал использовался в качестве покрытия поверх CPI в экспериментах, которые проводили исследователи.

Конструкция материала означает, что разрывы CPI также приводят к разрывам микрокапсул, высвобождая накопленное масло для устранения повреждений. Когда масляное вещество попадает в воздух, оно затвердевает, и материал почти как новый.

Более того, все это работает при комнатной температуре и без необходимости внешнего давления, в отличие от аналогичных самовосстанавливающихся материалов, которые были исследованы ранее. Исследователи сообщают, что более высокая температура, большая влажность и ультрафиолет могут ускорить процесс "заживления".

Согласно новому исследованию, в идеальных условиях под воздействием УФ-излучения материал может заместить 91 процент трещин всего за 20 минут, оставаясь при этом гибким.

Несмотря на то, что предстоит еще много работы, чтобы вывести эту технологию из лаборатории на экраны смартфонов, результаты пока обнадеживают.

Хотя сейчас на рынке появились складные телефоны таких производителей, как Samsung и Motorola, они остаются дорогими, а их долговечность все еще вызывает вопросы. Эта развивающаяся технология вполне может сделать дисплеи телефонов более надежными, независимо от того, складные они они или нет.

Напомним, ранее сообщалось, что микробы помогли создать самовосстанавливающийся бетон.