Настройка спящего режима Windows 10, 7 и XP: Как сделать

Не работает спящий режим на ноутбуке или компьютере? Есть способ его включить.

В операционных системах Windows, начиная с XP, есть режим, который позволяет перейти в спящий режим. Это экономит электроэнергию, если вы отходите на некоторое время от компьютера, и также быстро позволяет вернуться к работе.

Настройка спящего режима в XP

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Для включения в Windows XP нужно войти под аккаунтом администратора. Когда вошли - зайдите в Панель управления. выберите Параметры электропитания, где откройте Свойства электропитания. Щелкните на Схемы электропитания, где будет список трех настроек для разных устройств - настольного ПК, рабочего компьютера и ноутбука.

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Выберите вариант, который подходит вам. Затем нажмите на раскрывающееся меню Отключить монитор, чтобы просмотреть список, в котором отображается время. В раскрывающемся списке отображается значение по умолчанию, но вы можете выбрать другие, например Через 15 минут и Через 1 час. Эти значения определяют, когда Windows XP выключит монитор после бездействия.

Далее выбираем Выключить жесткие диски и находим одно из значений времени в списке. Выбранное значение определяет, когда Windows XP выключит жесткий диск.

Щелкните вкладку Гибернация, а затем установите флажок Включить гибернацию, чтобы выбрать ее. Нажмите ОК, чтобы применить изменения.

Теперь, когда вы не будете пользоваться компьютером заданное вами время, он перейдет в режим гибернации (спящий режим).

Настройка спящего режима Windows 7

По умолчанию спящий режим уже включен в этой операционной системе. Чтобы перейти в него, надо нажать кнопку Пуск в левом нижнем углу рабочего стола. В правом нижнем углу, рядом с кнопкой Завершение работы, находится кнопка с маленькой стрелкой, указывающей вправо. Наведите мышку на стрелку. Появится меню выключения. Наведите курсор на Сон и нажмите на нее. Все, ваш компьютер перейдет в спящий режим.

Также можно настроить компьютер для автоматического перехода в спящий режим.

Для этого нажмите Пуск и выберите Панель управления. Выбираем Система и безопасность - Параметры электропитания. Здесь слева выбираем Настройка перехода в спящий режим. Далее просто выбираем нужное время. Отдельно можно выставить, когда отключится монитор, а когда сам компьютер выключится.

Настройка спящего режима Windows 10

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Как и прошлые версии, Windows 10 поддерживает спящий режим. Он также включен по умолчанию.

Но настройки сна позволяют вам выбрать, когда компьютер должен переходить в спящий режим и, если хотите, когда он должен автоматически просыпаться.

Чтобы настроить параметры сна, перейдите Питание и спящий режим. Это меню немного отличается от привычной Панели управления в Windows 7.

В меню Спящий режим выставляем, когда компьютер должен переходить в режим сна.

Напомним, ранее мы объясняли разницу между режимами. Спящий режим и гибернация: Что выбрать?