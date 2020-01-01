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Быстро и доступно: Обзор карты SDXC UHS-II GoodRam IRDM Pro IRP-S6B0

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Быстрая карта от GoodRam позволяет сэкономить, но не потерять в скорости.

Обзор карты памяти
Обзор карты памяти

К нам на обзор попала карта SDXC UHS-II GoodRam IRDM Pro IRP-S6B0. Это высокопроизводительная модель предназначена для камер с высоким разрешением 4K или устройств, которым требуется быстрое хранение.

Обладая емкостью 128 ГБ (модель IRP-S6B0-1280R12, которую мы тестировали), эта карта обещает скорость чтения до 265 МБ / с и скорость записи до до 120 МБ / с. Но даже эти параметры она превосходит.

Технические характеристики

  • Тип карты: SDXC
  • Интерфейс: UHS-II U3
  • Класс видео: V60
  • Максимальные рабочие скорости: Последовательное чтение: 265 МБ / с, последовательная запись: 120 МБ / с.
  • Температуры: Работа в диапазоне от -25 ° C до 85 ° C, хранение - от -40 ° C до 85 ° C
  • Размеры: 24 x 32 x 2,1 мм, вес - 2 грамма

Дизайн

Карта поставляется в привычной картонно-пластиковой упаковке. При распаковке бумажная упаковка никак не хотела аккуратно расходиться, потому слегка надорвалась. Так вы точно понимаете, что картой до вас никто не пользовался.

Обзор карты памяти
Обзор карты памяти

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Карта GoodRam IRDM Pro IRP-S6B0 имеет стандартный формат SDXC с интерфейсом UHS-II. Внешне мы можем видеть, что он имеет ту же форму, что и обычная SD-карта, и, по сути, он совместим с любым стандартным считывателем карт этого типа, а также с устройствами с SD-считывателем. Однако, чтобы получить от этого максимальную отдачу, нам понадобится камера или ридер, поддерживающий UHS-II.

Обзор карты памяти
Обзор карты памяти

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Внешне карта выглядит стильно: черный дизайн с красно-черной наклейкой с белыми буквами IRDM Pro от GoodRam и различными спецификациями, которым он соответствует (SDXC, UHS-II U3 ​​и V60 ).
Сбоку есть стандартный рычаг блокировки, который позволяет заблокировать запись данных на карту, чтобы избежать случайного удаления файлов. Карта практически ничем не отличается от привычных SD-карт.

Основная разница, которая позволяет отличить UHS-II от SD-карты - это еще один ряд с восемью контактами. Эти контакты типичны для стандарта UHS-II и позволяют увеличить их скорость до теоретического максимума 312 МБ/с. Поскольку у нас есть стандартный передний ряд,  карту GoodRam IRDM Pro IRP-S6B0  можно использовать в обычных устройствах чтения SD, хотя она не поддерживает UHS-I или обычные SD. Естественно, что с этими считывающими устройствами или устройствами карта не сможет достичь максимальной скорости.

Обзор карты памяти
Обзор карты памяти

UHS-II является вторым поколением интерфейса, который позволяет достичь максимальной скорости до до 312 МБ / с против 105 Мб / с картой UHS-I SD. Следующий стандарт - UHS-III - имеет скорость уже 624 МБ/с.

Кроме того,  SDXC GoodRam IRDM Pro IRP-S6B0 имеет сертификат U3 V60, предназначенный для классификации карт на основе их постоянной скорости записи для видеоустройств. U3 гарантирует минимум 30 МБ / с при записи, а V60 гарантирует 60 МБ / с для видео 4K и до 8K. 

Тест производительности

GoodRam обещает максимальную скорость до 265 МБ / с при последовательном чтении и до 120 МБ / с при записи. Их скорости более чем достаточно для записи контента на камеры с высоким разрешением 4K с 60 FPS или более. Запись возможна даже с более высоким разрешением, в дополнение к возможности захвата серий фотографий на максимальной скорости в камерах с высоким разрешением.

Кроме того, наличие этих скоростей передачи также облегчает использование этих карт в качестве быстрых и очень компактных устройств хранения, поскольку в этом случае у нас может быть 128 ГБ в очень тонком и маленьком формате.

Для проведения тестов производительности мы использовали считыватель, полностью совместимый с UHS-II, который может использовать оба ряда контактов одновременно. 

Обзор карты памяти
Обзор карты памяти

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Мы видим, что IRDM Pro не только выполняет то, что было обещано, но и превышает заявленную скорость чтения 265 МБ / с, достигая более 282 МБ/с.

Также очевидно отличие от использования считывателя, который не совместим с UHS-II и использует только один из рядов контактов, ограничивая пропускную способность до 96,1 МБ/с. Если же подключить старый ридер, скорость падает до 28 МБ/с.

Обзор карты памяти
Обзор карты памяти

Когда дело доходит до передачи больших объемов данных, например файлов размером более 10 ГБ, достигается стабильная скорость 250 МБ / с.

Выводы

Обзор карты памяти
Обзор карты памяти

Мы обнаружили, что  карты GoodRam IRDM Pro UHS-II  не только обеспечивают  то, что обещали, но и легко превышают скорости, указанные в спецификациях. Это делает ее очень быстрой картой по вполне доступной цене.

Конечно, есть более быстрые модели, которые достигают 300 МБ/с при чтении и до 260 МБ / с при записи, но и цена тогда возрастает. 

Предупреждаем, что для того, чтобы получить преимущества скоростей, необходимо, чтобы камера, устройство или карт-ридер поддерживали интерфейс UHS-II. Иначе все преимущество теряется. 

Напомним, ранее мы тестировали ноутбук Lenovo ideapad L340 15 Gaming.

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Теги: обзор, карта памяти, Goodram
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