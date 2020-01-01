Быстро и доступно: Обзор карты SDXC UHS-II GoodRam IRDM Pro IRP-S6B0

Быстрая карта от GoodRam позволяет сэкономить, но не потерять в скорости.

Обзор карты памяти

К нам на обзор попала карта SDXC UHS-II GoodRam IRDM Pro IRP-S6B0. Это высокопроизводительная модель предназначена для камер с высоким разрешением 4K или устройств, которым требуется быстрое хранение.

Обладая емкостью 128 ГБ (модель IRP-S6B0-1280R12, которую мы тестировали), эта карта обещает скорость чтения до 265 МБ / с и скорость записи до до 120 МБ / с. Но даже эти параметры она превосходит.

Технические характеристики

Тип карты: SDXC

SDXC Интерфейс: UHS-II U3

UHS-II U3 Класс видео: V60

V60 Максимальные рабочие скорости: Последовательное чтение: 265 МБ / с, последовательная запись: 120 МБ / с.

Температуры : Работа в диапазоне от -25 ° C до 85 ° C, хранение - от -40 ° C до 85 ° C

: Работа в диапазоне от -25 ° C до 85 ° C, хранение - от -40 ° C до 85 ° C Размеры: 24 x 32 x 2,1 мм, вес - 2 грамма

Дизайн

Карта поставляется в привычной картонно-пластиковой упаковке. При распаковке бумажная упаковка никак не хотела аккуратно расходиться, потому слегка надорвалась. Так вы точно понимаете, что картой до вас никто не пользовался.

Обзор карты памяти

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Карта GoodRam IRDM Pro IRP-S6B0 имеет стандартный формат SDXC с интерфейсом UHS-II. Внешне мы можем видеть, что он имеет ту же форму, что и обычная SD-карта, и, по сути, он совместим с любым стандартным считывателем карт этого типа, а также с устройствами с SD-считывателем. Однако, чтобы получить от этого максимальную отдачу, нам понадобится камера или ридер, поддерживающий UHS-II.

Обзор карты памяти

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Внешне карта выглядит стильно: черный дизайн с красно-черной наклейкой с белыми буквами IRDM Pro от GoodRam и различными спецификациями, которым он соответствует (SDXC, UHS-II U3 ​​и V60 ).

Сбоку есть стандартный рычаг блокировки, который позволяет заблокировать запись данных на карту, чтобы избежать случайного удаления файлов. Карта практически ничем не отличается от привычных SD-карт.

Основная разница, которая позволяет отличить UHS-II от SD-карты - это еще один ряд с восемью контактами. Эти контакты типичны для стандарта UHS-II и позволяют увеличить их скорость до теоретического максимума 312 МБ/с. Поскольку у нас есть стандартный передний ряд, карту GoodRam IRDM Pro IRP-S6B0 можно использовать в обычных устройствах чтения SD, хотя она не поддерживает UHS-I или обычные SD. Естественно, что с этими считывающими устройствами или устройствами карта не сможет достичь максимальной скорости.

Обзор карты памяти

UHS-II является вторым поколением интерфейса, который позволяет достичь максимальной скорости до до 312 МБ / с против 105 Мб / с картой UHS-I SD. Следующий стандарт - UHS-III - имеет скорость уже 624 МБ/с.

Кроме того, SDXC GoodRam IRDM Pro IRP-S6B0 имеет сертификат U3 V60, предназначенный для классификации карт на основе их постоянной скорости записи для видеоустройств. U3 гарантирует минимум 30 МБ / с при записи, а V60 гарантирует 60 МБ / с для видео 4K и до 8K.

Тест производительности

GoodRam обещает максимальную скорость до 265 МБ / с при последовательном чтении и до 120 МБ / с при записи. Их скорости более чем достаточно для записи контента на камеры с высоким разрешением 4K с 60 FPS или более. Запись возможна даже с более высоким разрешением, в дополнение к возможности захвата серий фотографий на максимальной скорости в камерах с высоким разрешением.

Кроме того, наличие этих скоростей передачи также облегчает использование этих карт в качестве быстрых и очень компактных устройств хранения, поскольку в этом случае у нас может быть 128 ГБ в очень тонком и маленьком формате.

Для проведения тестов производительности мы использовали считыватель, полностью совместимый с UHS-II, который может использовать оба ряда контактов одновременно.

Обзор карты памяти

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Мы видим, что IRDM Pro не только выполняет то, что было обещано, но и превышает заявленную скорость чтения 265 МБ / с, достигая более 282 МБ/с.

Также очевидно отличие от использования считывателя, который не совместим с UHS-II и использует только один из рядов контактов, ограничивая пропускную способность до 96,1 МБ/с. Если же подключить старый ридер, скорость падает до 28 МБ/с.

Обзор карты памяти

Когда дело доходит до передачи больших объемов данных, например файлов размером более 10 ГБ, достигается стабильная скорость 250 МБ / с.

Выводы

Обзор карты памяти

Мы обнаружили, что карты GoodRam IRDM Pro UHS-II не только обеспечивают то, что обещали, но и легко превышают скорости, указанные в спецификациях. Это делает ее очень быстрой картой по вполне доступной цене.

Конечно, есть более быстрые модели, которые достигают 300 МБ/с при чтении и до 260 МБ / с при записи, но и цена тогда возрастает.

Предупреждаем, что для того, чтобы получить преимущества скоростей, необходимо, чтобы камера, устройство или карт-ридер поддерживали интерфейс UHS-II. Иначе все преимущество теряется.

Напомним, ранее мы тестировали ноутбук Lenovo ideapad L340 15 Gaming.